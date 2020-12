5 dicas e produtos para cuidar melhor das unhas no verão

No verão, as unhas ficam mais suscetíveis a ressecamentos e descamação e, por isso, é comum que mulheres reclamem do aspecto amarelado das unhas que podem ficar mais quebradiças. O esmalte também corre o risco de descascar mais facilmente por conta do calor e do uso mais intenso de produtos como repelentes e filtros solares

Para evitar que isso aconteça, a manicure Thais Marques, que atende pela Singu, marketplace de beleza, separou algumas dicas para cuidar das unhas:

Hidrate-se

“Beba mais água do que o habitual, pois isso ajuda a manter o corpo, cabelo, pele e unhas mais saudáveis e hidratados”, diz Thais. O ideal é ingerir dois litros de água por dia para garantir uma boa hidratação.

Tenha um kit emergencial à mão

Sol, mar, praia e piscina podem estragar a esmaltação. “Por isso, é fundamental sempre ter um kit emergencial, com lixa, removedor ,algodão, palito e um esmalte básico, diz a manicure.

Não deixe as unhas molhadas muito tempo

Principalmente quem possui alongamentos em gel, deve evitar deixar as unhas úmidas por muito tempo para evitar a proliferação de fungos e bactérias. “É importante ter sempre um lencinho ou toalha na bolsa para secar bem as mãos e os pés”, diz Thais.

Deixe suas unhas respirarem

Tire o esmalte um dia antes de refazer as unhas e não fique muitos dias com o mesmo esmalte sobre elas. Assim você consegue evitar que as unhas fiquem amarelas ou manchas brancas. “Sempre que estiver sem esmalte, aplique uma base fortalecedora”, diz a manicure.

Use extra-brilho para evitar bolinhas no esmalte

Ao fazer a unha no calor é comum surgirem as bolinhas no esmalte. Para evitar que isso aconteça tente refrescar as mãos antes de passar o esmalte e utilize um esmalte extra-brilho por cima para que as bolinhas desapareçam.

Com o calor excessivo, após a esmaltação, é frequente que surjam as famosas “bolinhas” nas unhas e para se livrar delas, basta aplicar um esmalte extra-brilho por cima.

Confira produtos para cuidar das unhas

Continua após a publicidade

Selecionamos alguns produtos para manter as unhas bem cuidadas durante o verão.

1.Base extra-brilho Colorama: R$ 5,89 (Compre aqui)

2.Removedor de esmaltes Blue: R$ 25 (Compre aqui)

3.Removedor de esmaltes Sephora Collection Instant Nail Polish :R$ 57 reais (Compre aqui)

4.Endurecedor de unhas Marina Smith: R$ 59 reais (Compre aqui)

5.Fortificante Mavala Scientifique: R$ 122 (Compre aqui)

6.Esmalte Minute Quick Finish Super Brillant Top Coat: R$ 49 (Compre aqui)

7.Fixador Mavala Gel Finish Top Coat R$ 107 (Compre aqui)

8.Esmalte nutribase pró-crescimento Colorama: R$ 5,95 (Compre aqui)

9.Kit Lixa mais palito de unhas Needs: R$ 6,49 (Compre aqui)

10.Algodão em bola Needs: R$ 5,39 (Compre aqui)

11.A Cera Nutritiva de Cutícula Granado Pink R$ 32,99 (Compre aqui)

12.Base niveladora Risqué: R$ 5,45 (Compre aqui)

13.Óleo Fortalecedor de Unhas Granado Pink: R$ 31,19 (Compre aqui)

Os links gerados nesta matéria podem resultar em alguma espécie de comissão para a editora Abril. Os preços podem ser alterados sem aviso prévio.