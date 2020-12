Inspire-se em olhos coloridos para atualizar o make de verão

Brilho, cor e textura, a trilogia que o verão pede. Inspire-se em looks vibrantes criados pela maquiadora Savana Sá com produtos Dior Makeup e Dior Backstage e solte a imaginação.

–

Apelidada de glass skin (pele de vidro), a aparência luminosa deste look é conquistada combinando base e corretivo líquidos com diferentes nuances de iluminador para destacar os pontos altos do rosto. Se quiser complementar, aplique óleo labial nas pálpebras superiores, como na foto abaixo.

O clássico olho esfumado com sombra marrom e lápis preto é atualizado instantaneamente ao ser coberto com uma camada de gloss. O blush aplicado também sobre o nariz, como uma marca de sol, é a confirmação de que o verão chegou.

Para garantir leveza ao esfumado gráfico vermelho, aplique um pouco de iluminador dourado no centro das pálpebras com um pincel de detalhe ou a pontinha do dedo. O mesmo tom da sombra vai na linha-d’água inferior sem tocar os cílios.

Unindo uma profusão de cores a acabamentos que variam do cremoso ao metalizado, este look ganha intensidade com a aplicação do lápis preto na linha-d’água e várias camadas de máscara nos cílios. A irregularidade das pinceladas dá o ar artístico.

Liberte-se das regras e experimente a tendência do blush deslocado, que sobe até as têmporas. Pode ser em tons clássicos de coral e rosa ou em nuances inusitadas, como o azul.

FICHA TÉCNICA

Edição de beleza: Isabella Marinelli

Styling: Bárbara Cestaro

Direção de arte: Lorena Baroni Bósio

Assistência de beleza: Lita Filiê

Assistente de fotografia: Marina Najjar

Modelos: Elle Maciel e Vitória Rodrigues

Tapetes de fundo: By Kami