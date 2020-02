A base ideal para cada tipo de pele

Sem pele bem preparada, nada feito: nem a melhor sombra nem o batom mais poderoso asseguram um make de qualidade. Aprenda então a escolher a base ideal para a sua pele e transforme seu rosto na tela perfeita para uma produção impecável.

Afine o tom

Fiorella Matteis e Cris Vianna

Foto: Reprodução Revista ESTILO

1. Branquinha

Mulheres com a pele mais dourada devem optar por nuances beges levemente amareladas. Já as mais claras devem escolher uma base bege com reflexos ligeiramente rosados.

2. Morenas e negras

Fuja dos marrons acinzentados. Os marrons quentes são os mais indicados. Os bronzants sem brilho podem ser usados como substitutos da base.

Ísis Valverde e Geovana Tominaga

Foto: Reprodução Revista ESTILO

3. Morenas claras

Mulheres morenas claras podem usar uma base bege média amarelada. Já as morenas com um toque azeitonado na pele devem escolher um tom bege médio com esse reflexo.

4. Orientais

As orientais obtêm um resultado mais refinado quando optam por beges ligeiramente amarelados – eles rebaixam o tom amarelo da pele com sutileza, mantendo sua naturalidade.

Acerte na textura

A textura faz toda a diferença na cobertura perfeita da pele

Foto: Getty Images

Em pó

Prática, é perfeita para carregar na bolsa. Indicada se a pele é normal ou oleosa.

Stick

Mais firme, funciona quase como um corretivo, sendo ótima para dar os retoques finais ao make.

Spray

Proporciona uniformidade, mantendo a leveza da maquiagem.

Líquida

Espalha fácil e deixa o rosto úmido e fresco. É perfeita para peles secas ou normais.

Musse

Ideal para quem tem pele oleosa, anula o brilho sem deixar o visual pesado.

Compacta

Companheira adequada para peles com marcas e manchas, proporciona bastante cobertura.