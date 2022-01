7 produtos para deixar sua pele ainda mais hidratada neste verão

Se engana quem pensa que só no inverno é necessário hidratar a pele. No verão, o cuidado, além de ser importante, precisa ser redobrado. Com as idas para a praia, onde se tem contato com areia e a água salgada do mar, ou passeios na rua, com sapatos mais abertos que garantem a entrada de poeira, são fatores que favorecem o ressecamento da pele e rachaduras nesta fase do ano.

A dermatologista Meire Gonzaga conta quais ingredientes devem ser priorizados ao ir atrás de produtos para pele durante o verão. “Na composição é bacana ter uréia, ceramidas, D-pantenol e vitamina E. Se for focado no pós-sol, Aloe Vera é também um dos ativos interessantes para hidratação”, diz. “Na virilha, o ideal é usar uma loção hidratante para que o local não fique melado e gere uma micose. Investir em sabonetes de composição suave também é essencial”, ressalta a especialista.

Meire também elenca os malefícios da falta de cuidados com a pele na estação. “A durabilidade do bronzeado diminui, favorecendo o surgimento de manchas que deixam a pele rajada. O ideal é hidratar bem a pele para se ter um bronzeado mais homogêneo, duradouro e saudável.”

Pensando nas dicas da especialista, separamos 7 produtos para deixar seu verão livre de ressecamentos e rachaduras. Confira a seguir:

1- Renew, Hydra pro vita-d gel creme, Avon, R$56,90. Compre aqui.

2- Avon Care, para pele oleosa, R$15,99. Compre aqui.

3- Creme Cuide-se Bem, Boticário, R$39,90. Compre aqui.

4- Sabonete, Natura Tododia, R$20,30. Compre aqui.

5-Acqua Biohidratante renovador Chronos, Natura, R$79,90. Compre aqui.

–6- Cicaplast Baume B5, La Roche-Posay, Hidratante Reparador, R$30,51. Compre aqui.

7- Spray Corporal Reparador, Eucerin, R$75,92. Compre aqui.

