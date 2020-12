10 livros que vão te ajudar a entender tudo sobre astrologia

A Astrologia é uma área rica e fascinante que influencia a nossa vida, as nossas emoções e é importante ser analisada na hora de tomar decisões. Não é à toa que muitas pessoas são interessadas pelo assunto, principalmente quando envolve signos do zodíaco e o horóscopo.

Mas não é só sobre isso que a astrologia diz respeito. As fases da Lua e todos os astros do céu influenciam também no nosso dia a dia e entender mais sobre os fascinantes fenômenos astrológicos é, também, um processo de autoconhecimento.

Pensando nisso, CLAUDIA listou 10 livros incríveis para quem está querendo iniciar os estudos em astrologia ou para quem quer aprofundar seus conhecimentos na área. Confira!

Os astros sempre nos acompanham: Um manual de astrologia contemporânea, Claudia Lisboa

Claudia Lisboa, grande referência em astrologia no Brasil, apresenta neste livro os melhores caminhos para entendermos os signos e como alcançar o melhor de cada um deles. Na obra, a astróloga conversa tanto com os profissionais da área, quanto com os entusiastas e iniciantes nos estudos da astrologia. Além de contar a história da astrologia e os mitos que originaram os signos, Os astros sempre nos acompanham é, ainda, um guia completo que relaciona os planetas com cada signo e casa astrológica, revelando os segredos que as estrelas reservam para nós. R$ 59,96* (compre aqui)

Astrologia Sem Segredos, Sue Merlyn Farebrother

Repleto de ilustrações, Astrologia Sem Segredos é ideal para quem está interessado em ampliar seus conhecimentos sobre a área e aprender a como aplicá-la de forma prática para melhorar a vida e a de outras pessoas. Trata-se de uma espécie de curso que explora desde os princípios básicos até a interpretação de um mapa astral completo. R$ 30,89* (compre aqui)

Astrologia: A Sabedoria dos Astros no Seu Dia a Dia, Carole Taylor

Nesta obra, as técnicas milenares da astrologia são resgatadas com intensidade, com o objetivo de auxiliar na busca por significados existenciais mais profundos. A astrologia é um sistema completo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. R$ 51,90* (compre aqui)

Os Signos do Zodíaco: Um Guia Prático para Entender a Astrologia Contemporânea, Carolyne Faulkne

Nesta obra, a astróloga e coach Carolyne Faulkner revela como a antiga sabedoria dos astros pode nos ajudar a aproveitar a vida ao máximo. Com um método próprio, chamado “Astrologia Dinâmica” e que consiste em descobrir boas e más qualidades associadas ao nosso mapa astral, ela auxilia a usar esse conhecimento para fundamentar nossas decisões e relacionamentos. R$ 37,12* (compre aqui)

O livro da Lua 2021, Marcia Mattos

Quem se interessa por astrologia sabe que a Lua influencia no nosso dia a dia. As diferentes fases do astro altera os nossos humores, a nossa disposição e as nossas emoções. Por isso, acompanhar o astral de cada dia da Lua é importante para a tomada de decisões. Este livro apresenta uma análise detalhada do “astral” dia por dia. Com ele, será possível descobrir quais são as oportunidades diárias para melhorar as chances de êxito em qualquer área da vida. R$ 40,73* (compre aqui)

Seu horóscopo pessoal para 2021, Joseph Polansky

As previsões astrológicas para os doze signos em para 2021 estão disponíveis neste e-book, de Joseph Polansky. É perfeito para consultar o horóscopo a qualquer lugar e hora do dia. R$ 17,91* (compre aqui)

Os Astros Guiam seu Destino: Astrologia prática para descobrir o propósito da sua vida, Karni Zor

Com base em seu mapa astral, você poderá entrar em contato com um projeto de alma que foi escrito no céu no momento de seu nascimento. Através dele, poderá ter consciência das potencialidades, conhecer os grandes desafios a serem superados e encontrar um sentido maior para sua existência. O livro é um manual prático e profundo para quem quer compreender o propósito da vida. R$ 41,04* (compre aqui)

Cartas Astrológicas Holísticas: Para Orientação, Meditação e Cura, Karni Zor

Fruto de uma jornada em busca do entendimento do simbolismo astrológico, o livro da astróloga Karni Zor traz um baralho de 52 cartas e um manual de instruções ilustrado, onde é possível acessar os níveis do mapa astrológico na busca de orientação. R$ 38,38* (compre aqui)

Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos, Stephen Arroyo

A obra introduz a relação entre astrologia e a psicologia moderna, assim como o uso da astrologia como método para compreender de que modo nos sintonizamos com o Universo. O autor oferece instruções práticas para a interpretação dos astros com profundidade. R$ 25,02* (compre aqui)

A Bíblia Da Astrologia Védica, Brihat Parashara e Hora Shastra

A obra de Brihat Parashara e Hora Shastra é essencial para iniciantes e avançados na astrologia védica, o sistema indiano de astrologia. Ele conta o diálogo entre o sábio Parashara e seu discípulo Maitreya sobre signos, casas, nakshatras, Navamsha, divisionais e vários sistemas de dashas. R$ 142,87* (compre aqui)

*Preços consultados no dia 2 de dezembro de 2020, sujeitos a alteração. Os links gerados nesta matéria podem gerar algum tipo de comissão para a Editora Abril

