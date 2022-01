Tarô: Na semana entre 10 a 16 de janeiro, a energia é de esperança

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@olho___magico).

Podemos usar o entendimento das cartas do tarô, através das suas mensagens e conselhos, para aproveitarmos a semana da melhor maneira possível. Vejamos a energia geral da semana, entre os dias 10 a 17 de janeiro.

Energia Geral

Com a Estrela vem a energia da esperança. Este arcano tem, de fato, um significado muito bonito. Ele simboliza a bonança após um período de turbulência trazido pela Torre, que é o fatídico arcano que antecede esta carta. Há o alívio e a calmaria após a tempestade. Temos a sensação de que o pior ficou para trás e de que a harmonia finalmente será restaurada.

A Estrela é também um bom presságio de que seus desejos serão realizados e seus sonhos podem se transformar em realidade. Sinal do destino, direção e da boa sorte.

Por ser vista no céu, ela é um símbolo da ligação com o divino. Tenha confiança e fé. Esta é a mensagem embutida nesta carta.

Assim como a Estrela de Belém que conduziu os Reis Magos até o local de nascimento do Menino Jesus, independente da sua crença, a Estrela no Tarô pede para que você acredite no melhor para o seu futuro e aproveite as oportunidades que estão vindo. Ela indica proteção divina, bem como poder de renovação. Também ilumina os nossos caminhos nas noites escuras da alma.

A Estrela também me remete muito à música “When You Wish Upon A Star” do desenho “Pinóquio” cantada e eternizada pelo Grilo Falante e que virou o tema da Disney: “Quem quiser realizar tudo aquilo que sonhou, basta olhar no céu a estrela que passar. Se você não sabe bem o que vai acontecer, essa estrela tudo poderá fazer.”

Que a nossa esperança seja renovada. Dias melhores virão. Na sabedoria popular, quem tem sorte na vida, possui uma boa estrela. Que a sua brilhe nesta semana.

Muita luz!