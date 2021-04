Como a Lua cheia em Escorpião impactará sua vida nos próximos dias

Confusão, obstáculos e instabilidade! A Lua cheia desta segunda-feira (26) promete trazer muitos problemas para todos os signos ao longo dos próximos dias. Urano, o planeta das notícias inesperadas, está em oposição à Lua, causando muita tensão, portanto vale a pena ficar atenta aos sinais.

Confira as previsões da renomada astróloga Susan Miller para o período:

Áries (21/3 a 20/4)

Uma despesa inesperada pode chegar a partir desta Lua cheia do dia 26, portanto o recomendável é que fique atenta às suas finanças. Se possível, procure fazer uma reserva e evite fechar negócios, já que o setor estará instável.

Touro (21/4 a 20/5)

Instabilidade à vista, taurina! Além da Lua cheia do dia 26, que traz algumas turbulências, Urano está provocando instabilidade na sua vida doméstica e amorosa, mas siga em frente, ainda que tudo pareça estar longe do seu controle. Esta fase da lua trará o fim de um ciclo, o que significa que, por mais que você queira, as coisas não voltarão mais ao que eram antes. Lembre-se: alguns fins são necessários para novos começos, não é mesmo?

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Os acontecimentos a partir da Lua cheia do dia 26 prometem drenar as suas forças, portanto é importante guardar um pouco de energia. Talvez você esteja envolvida com um grande projeto e, com a instabilidade que esta Lua traz, sua saúde poderá ser afetada. Tenha cuidado e, diante desta possibilidade de esgotamento, procure se organizar para realizar todos os seus deveres com segurança.

Câncer (21/6 a 21/7)

O seu relacionamento amoroso é o alvo da Lua cheia do dia 26, mas, com Marte em seu signo solar, você terá controle sob todos os acontecimentos. É hora de sentar para conversar e tomar decisões importantes. Basta manter a calma e você será capaz de criar e visualizar soluções para todos os problemas que surgirem.

Leão (22/7 a 22/8)

Uma reviravolta inesperada pode acontecer no seu lar com a Lua cheia e a oposição de Urano. Então, prepare-se para fazer uma mudança, pensar em uma reforma ou ainda ajudar um familiar próximo ou distante. Mas as preocupações não são necessárias, pois Júpiter, o planeta da sorte, irá colaborar para que todos os problemas sejam resolvidos.

Virgem (23/8 a 22/9)

Cuidado com os obstáculos, virginiana! A Lua cheia do dia 26 promete trazer algumas barreiras para sua vida pessoal, emocional ou profissional, o que significa que até saídas de carro durante este período estão sujeitas a algum acontecimento inesperado, como a necessidade de uma manutenção no meio do caminho.

Libra (23/9 a 22/10)

A Lua cheia do dia 26 está oposta a Urano, por isso você pode receber notícias inesperadas, que podem estar ligadas à sua família e casa. Inclusive, cuidado com dívida. Fique de olho a todos os sinais para saber o que fazer na hora correta.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua cheia do dia 26 está em seu signo solar e algumas notícias inesperadas e chocantes, como a de uma mudança de casa, também podem surgir. Este período também exigirá de você uma maior atenção às suas relações de longa data, o que pode gerar certos conflitos.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Prepare o emocional, sagitariana! Com a Lua cheia do dia 26, algumas coisas serão reveladas e você precisa se manter forte. Pode vir à tona que alguém de sua confiança está te prejudicando, o que poderá afetar até mesmo suas finanças. Será doloroso, mas no final libertador.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A Lua cheia do dia 26 está sob o efeito da oposição de Urano, abrindo espaço para conflitos. Suas relações serão diretamente afetadas por este combo astronômico e você também receberá notícias delicadas. Fique atenta.

Aquário (21/1 a 20/2)

O segredo para conservar seu bem-estar durante o período da Lua cheia em Escorpião está em cuidar da sua energia. Urano etá em oposição, atingindo a todos os signos, o que significa que todos ao seu redor também devem estar com os nervos à flor da pele. Fuja de conversas e ações que podem levar às brigas e preze pelo seu bem-estar mental.

Peixes (20/2 a 20/3)

A Lua cheia do dia 26 trará um período de muitas confusões para a sua vida, pisciana. Com Urano em oposição, alguns projetos que você estava finalizando podem sofrer mudanças inesperadas e começar a caminhar para que tudo dê errado. Esteja preparada para tomar a frente e resolver os perrengues.