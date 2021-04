Superlua rosa, a primeira de 2021, acontece na próxima semana

Na madrugada de segunda-feira (26) para terça-feira (27), o céu vai exibir uma linda Lua rosa. O horário deve variar de acordo com cada cidade, mas especialistas estimam que o fenômeno pode ocorrer por volta das 19 horas.

Para quem não sabe o que é uma superlua, ela é uma Lua cheia conhecida como Perigeu. O que acontece no fenômeno é que a órbita da Lua em volta da terra – que é elíptica e varia entre 356 mil e 406 mil quilômetros –, fica num dos pontos mais próximos e isso acontece durante a transformação da fase para Lua cheia.

Se não chover ou as se as nuvens não encobrirem o espetáculo a céu aberto, quem ama admirar a Lua poderá prestigiar o evento de casa. É dito por especialistas que essa Lua será 14% maior do que a clássica e 30% mais brilhante.

Se quiser checar o horário exato na sua cidade, confira o site de observação astronômica Havens Above, que podem oferecer um horário mais preciso da aparição.