Horóscopo semanal de 12 a 18 de setembro: Hora de firmar parcerias

Com a Lua na fase Crescente transitando nos signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, teremos que lutar para que nossos projetos e metas aconteçam. Para isso será preciso estudar, aplicar o que aprendeu, ser criativa, persistente diante dos obstáculos para evitar desistir dos seus sonhos. Sonde, pergunte, peça ajuda, mude sua visão e inove, ok?

Toda mudança começa com a aceitação de que ela é necessária. É hora de dar o primeiro passo para isso acontecer. O autoconhecimento será fundamental para lidar com problemas emocionais, no trabalho e até mesmo com algum amigo.

Marte, o Deus da Guerra, passa a transitar no signo de Libra, que é regido por Vênus, a Deusa do Amor. O que podemos esperar disso? Este é um ótimo momento para parcerias, seja na vida pessoal ou profissional. Existe a tendência de ânimos mais acirrados apaziguarem, buscarem olhar os dois lados de uma situação para então se posicionar. Ótimo momento para quem está querendo fechar algum acordo, negociar, ser estrategista para chegar onde quer.

Esteja alerta para tudo o que acontece ao seu redor. As armadilhas só podem ser desviadas se estivermos atentos. Somos os responsáveis por manter nossa energia o mais elevada possível. Se afaste de pessoas negativas, enroladas, que não estão dispostas a se comprometer com você (seja na vida pessoal ou profissional).

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Preencher o vazio existencial com o material só piora a situação. A semana pede para você retornar a sua essência. Busque a paz em seu coração. É hora de dar limites, cuidar da sua energia e, para isso, que tal meditar? Encontrar o equilíbrio é serenar sua mente, fazer as pazes com seu coração e se harmonizar com as formas de se expressar.

Touro

Não é fácil estar em em meio à confusão e acreditar que há esperança para sair dela. Entenda que permanecer parada no mesmo lugar não ajudará você a vencer seus desafios. É preciso aceitar que a vida traz desafios como uma forma de teste para equilibrar suas emoções, superar medos e se aprimorar como pessoa. Busque seus amigos, faça novas amizades, relaxe.

Gêmeos

Nascemos porque temos pendências a serem resolvidas. Por isso, atraímos pessoas e situações desafiadoras. Motivo: nos lembrar que não estamos a passeio aqui. Busque o conhecimento para ter cada dia mais clareza do seu propósito de vida. Aproveite a energia dos astros e mergulhe em leituras, cursos, vivências…

Câncer

Nem sempre as pessoas querem ser ajudadas, por isso, não abrace responsabilidades e compromissos que não são seus. Quanto mais você fizer por elas, mais dependentes elas se tornarão de você. Reveja suas crenças a esse respeito. O seu trabalho pede atenção. Fique atenta às suas emoções para evitar que elas turvem sua razão na hora de tomar decisões.

Leão

A cada um é dado o poder de mudar, principalmente quando existe um chamado que parte do seu interior. O que precisa de inovação no seu trabalho? No seu círculo de amizades? Esteja atenta pois as respostas às suas perguntas virão de forma inusitada. Chegou o momento de se aperfeiçoar… Que tal fazer aquele curso? Uma consultoria?

Virgem

Por mais que digamos que não, a verdade é que, quando não gostamos ou implicamos demais com alguém, é porque de alguma forma essa pessoa é nosso espelho. A semana está propícia para o autoconhecimento, entrar em campo, agir. Agora é a hora, por isso, faça acontecer com o que tem disponível, com as pessoas que estão ao seu redor e onde está. Chega de desculpas, ok?

Libra

Quando vir alguém brigando, xingando ou descontando em outro sua insatisfação, entenda que essa pessoa não está bem. Quando parece que as pessoas menos merecem nosso amor, é que na verdade elas mais precisam… É fácil gostar de alguém que somente lhe agrada, né? Infelizmente, não gostamos da pessoa, e sim do que ela faz por nós. Hora de rever suas relações.

Escorpião

O passado pode fazer você resistir a mudanças que estão sendo pedidas. É hora de deixar o que passou para trás, aprender suas lições para superar traumas, medos e inseguranças. Seja estrategista, busque seus sonhos. Não deixe que nada e ninguém diga que você não pode ir além. Você não só pode como merece! Não caia na armadilha de querer se vingar de alguém, ok?

Sagitário

As amizades são presentes divinos, são seres abençoados pela missão de nos mostrar nossas forças e fraquezas. Acolher com carinho faz parte. É hora de expressar sua gratidão por aqueles que estão ao seu redor. Ótimo momento para fazer algum curso que leve você a se aprimorar. Lembre-se: ajudar uma pessoa é diferente de fazer o percurso por ela.

Capricórnio

Nada do que está acontecendo é à toa. Tudo está interligado… Existe um motivo para você estar onde está e viver rodeada por essas pessoas, seja no trabalho ou na vida pessoal. Quando reconhecemos nossas fragilidades, passamos a respeitar mais os aprendizados dos outros. Se não é fácil para nós, também não será para eles.

Aquário

Liberdade é algo a ser conquistado, e para isso é preciso ter consciência de que será necessário tomar decisões que nem sempre gostaríamos. Encare de frente os obstáculos, não fuja de compromissos e faça o que é preciso. Somos mais respeitadas quando mostramos resultados e conquistas para as pessoas. Toda originalidade pede esforço redobrado no início. Pense nisso…

Peixes

Somos as autoras da nossa própria história de vida. Acredite e cultive seus sonhos. As soluções pairam ao seu redor. É hora de criar algo diferente que vai mudar a rota do seu trabalho. Aproveite, pois os astros estão do seu lado para você aprender e ensinar algo novo. É hora de ser mais canal e menos o repeteco de algo ou alguém. Escute sua intuição e aplique-a no dia a dia.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br