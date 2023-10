5 rituais para abrir caminhos e conquistar sucesso em seus planos

Nem sempre a disposição e a boa vontade são suficientes para conseguir o que desejamos. Às vezes, a sorte (e as “energias do universo”) acabam colaborando para dar aquele “empurrãozinho” necessário para que atinjamos os nossos objetivos — independente de quais sejam.

Pensando nisso, entrevistamos a Cigana Luana (@terapiaastral_), que indica quais são os melhores rituais para quem busca abrir os caminhos do sucesso e ter prosperidade na vida. Além disso, a especialista explica quais são os fatores energéticos que podem bloquear as nossas conquistas. Incrível, né? Veja a seguir:

Fatores energéticos que diminuem a nossa prosperidade

Segundo a Cigana Luana, o principal fator energético capaz de bloquear os nossos caminhos é o pensamento negativo. “Atraímos tudo o que somos, portanto, medos, inseguranças, angústias ou até mesmo a falta de confiança fazem com que a nossa vibração caia, dando abertura a um portal que absorve as energias ruins do nosso dia a dia”, alerta.

Portanto, a espiritualista recomenda que procuremos fortalecer os nossos pensamentos. Assim, boas vibrações serão automaticamente atraídas até nós e, consequentemente, a prosperidade em nossas vidas aumentará.

Rituais para abrir caminhos e encontrar prosperidade

A seguir, a especialista recomenda cinco rituais simples para aumentar as chances de sermos bem-sucedidas em quaisquer projetos:

1.Mantra ao acordar

Repita a frase: “Sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato” assim que levantar da cama. Segundo Luana, a estabilização de energia positiva começa em nossas mentes, dominando o corpo físico e atraindo saúde, prosperidade e alegria.

2.Banho de sal grosso e mel

Luana indica tomar esse banho todas as segundas-feiras, para que as energias de inveja, trevas e maldições lançadas contra você sejam exterminadas.

3. Florir seu ambiente residencial

Segundo a cigana, esse ritual possibilita que as energias positivas transitem pelo seu lar. “As flores têm capacidade de purificar energias. Portanto, tudo o que entrar em sua casa de ruim será atraído por elas e, em seguida, dissipado do ambiente”, esclarece. Ah, só não se esqueça de trocar as flores toda semana!

4. Evitar roupas escuras

A especialista explica que somos feitos de vibração e cada cor carrega consigo uma energia. Sendo assim, utilizar roupas escuras com muita frequência (por ser um tom que absorve as outras cores) pode enfraquecer o nosso campo astral e nos impedir de atrair prosperidade. Claro, ninguém está proibido de usar aquele lookinho preto maravilhoso para sempre. Porém, tente não exagerar na dose!

5.Tudo que sai da sua boca é sagrado

Com isso em mente, Luana recomenda evitar falar palavras de baixo calão, palavrões, proferir maldições e falar mal de pessoas e lugares, pois isso pode atrair energias destrutivas para nós mesmos. “Tudo o que você atrai, emana ou deseja para o próximo, é entregue novamente a você.”

