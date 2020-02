Horóscopo da Semana: Quem tem medo do Mercúrio Retrógrado?

A partir deste domingo (16), Mercúrio fica Retrógrado no signo de Peixe até o dia 10 de março e, sem dúvida, esse movimento vai afetar todos os signos.

Sim, é como se esse planeta, que rege todo tipo de comunicação, estivesse andando para trás (ele não está) e, por isso, você vai sentir o ar um tanto diferente, o ritmo vai mudar. Durante esse período, a tendência é que muitas coisas sejam revisitadas. O que parecia certo há um tempo pode não se concretizar e até mesmo se transformar.

“E esse movimento vai acontecer em Peixes, que é coração, sentimento, um signo que capta tudo, será um Mercúrio de percepção, de buscar não querer entender as coisas pela lógica – e sim pela intuição”, avalia a astróloga Serena Salgado do Astrocentro.

De acordo com ela, é comum, durante esse período em Peixes, muitas ilusões surgirem, então, será necessário voltar o olhar às artes e cultivar uma certa espiritualidade.

Confira as previsões da astróloga Serena Salgado do Astrocentro.

Áries

Essa fase de Mercúrio Retrógrado deve trazer questões muito fortes vindas diretamente do inconsciente. É um momento para diminuir o ritmo e não querer “tudo para ontem”. Fazer terapia, meditação ou qualquer outra atividade que coloque você em contato com o divino são recomendações para o período. No início desta semana, ansiedade pode estar acima da média.

Touro

Taurina, esse Mercúrio Retrógrado vai influenciar você a rever algumas pendências relacionadas ao trabalho em equipe ou até mesmo situações mal resolvidas entre amigos. Sabe aqueles problemas que ficaram para trás (mas talvez não tão para atrás assim?). Nesta semana, os dias 18, 19, e 20, quando a Lua estiver em Capricórnio, devem ser bons para estabilizar suas emoções e energia.

Gêmeos

Para Gêmeos, o Mercúrio Retrógrado vai mexer mais com a área profissional, tem que ficar atenta porque situações do passado devem retornar. Você pode até se sentir instável ou insegura no período – importante não deixar isso perturbar a alma. Atenção redobrada com fofocas e intrigas no ambiente de trabalho.

Câncer

Para Câncer, Mercúrio em retrogradação vai mexer com coisas que ela deseja fazer, mas ainda se sente indecisa. Será necessário olhar mais para o campo de fé, não deixar crenças negativas se fortalecerem. Ouvir a intuição. Nesta semana, quando a Lua tiver em Capricórnio será necessário prestar atenção ao campo afetivo.

Leão

Para Leão, Mercúrio Retrógrado pede um olhar mais carinhoso para as nuances, para o que está ali, mas bem lá no fundo, escondido. Coisas do seu íntimo devem vir à tona e será necessário colocar os pés no chão e agir com tranquilidade na hora de tomar certas decisões.

Virgem

Virginianas também devem prestar atenção às nuances. Porque, embora seja um signo minucioso, ele faz isso com a mente, ele tenta entender os processos meticulosamente para colocar tudo em ordem. E esse Mercúrio em Peixes vai na contramão disso, ele mexe muito com uma questão afetiva, coisas do seu íntimo que ficaram lá para trás mal resolvidas devem retornar. Será preciso desapegar.

Libra

Para a libriana, Mercúrio Retrógrado mexe muito com o dia a dia dela, o cotidiano. Como assim? Exames médicos, coisas que ela precisa resolver nesse sentido… O emocional também devem ser o foco e sofrimentos do passado podem retornar. A Lua em Capricórnio do início da semana pode revelar algumas questões familiares, mas, lá para o fim da semana, tudo deve melhorar.

Escorpião

Esse Mercúrio Retrógrado em Peixes não será uma coisa objetiva, é mais sobre nuance, sobre prestar atenção nos sinais. Para as escorpianas, será uma fase de entender coisas que você precisava ter entendido lá atrás para ser mais feliz e confiante. Só agora elas farão sentido. Para isso, use sua intuição, você é ótima nisso.

Sagitário

Para Sagitário, Mercúrio Retrógrado vai influenciar em questões da vida familiar. Atenção redobrada com intrigas! Importante entender que as situações que devem surgir não são para o mal e, sim, para um bem maior. Vale ficar de olho em contratos assinados.

Capricornio

Mercúrio Retrógrado mexe muito na área da comunicação e, para as capricornianas, sempre pragmáticas, será necessário cultivar uma expressão mais oriunda do coração. Quando em Peixes, esse planeta favorece muito mais o que você sente. Momento oportuno para trabalhar a espiritualidade.

Aquário

A situação financeira das aquarianas vai estar em voga durante esse Mercúrio Retrógrado. Por isso, não é recomendado trabalhar com alguém em ideias novas (pode ser roubada!), exceto se você confiar plenamente nessa pessoa. Você é muito de pensar, então, usar mais a intuição pode ser benéfico nesse período.

Peixes

Peixes deve se sentir mais vulnerável pouco antes do próprio signo entrar na fase de aniversários, no dia 19. O momento será de interiorizar, olhar mais para dentro, fazer suas meditações, muita espiritualidade será necessária. Contato com a natureza e contato com música também! Quando a Lua entrar no seu signo, na semana que vem, será uma oportunidade de você renovar a sua vida.