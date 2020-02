Horóscopo: as previsões de Susan Miller para fevereiro

Aquário

21/1 a 19/2

Os bastidores que envolvem sua carreira estão agitados e suas ações estão centradas na conquista de uma nova posição. Saiba que as coisas estão indo melhor do que imagina. Mas seja paciente, pois as negociações continuarão confidenciais até o fim de março. Mesmo assim, você tem todos os motivos para permanecer confiante. Após a Lua nova do dia 23, haverá uma excelente chance de aumentar sua renda. Você poderá negociar um salário generoso e receber ofertas acima de suas expectativas. A primeira quinzena do mês será bem social. A Lua cheia do dia 9 lhe dará motivação para entrar em um novo capítulo da sua vida, em que uma conquista amorosa aparece no seu horizonte. No dia 21, Marte e Urano trarão uma conclusão feliz a um assunto familiar.

Peixes

20/2 a 20/3

Mais pessoas continuarão a entrar em sua vida este ano, somando-se à comunidade daqueles que a amam e a apoiam. Sua carreira está florescendo bem – grandes progressos foram feitos. Se deseja um novo emprego, corra atrás agora, enquanto as estrelas brilham para você. Os esforços empreendidos em 2019 se converterão em lucros, trazendo satisfação e uma crescente renda. Mercúrio estará retrógrado em seu signo no dia 16, o que a afetará mais que aos outros. Seu grande momento será a Lua nova em Peixes no dia 23. Ela a levará a um novo caminho – as próximas semanas serão cheias de evoluções emocionantes. Marte, em alinhamento com a Lua e o Sol, lhe dará energia e impulso para trabalhar em grupo e obter bons resultados. Além de uma vida social mais animada, você também terá a chance de conhecer cenários encantadores e, acima de tudo, perceberá que amigos, sejam novos ou antigos, são o néctar da sua vida.

Áries

21/3 a 20/4

Fevereiro será um mês incrível para focar na carreira. Oportunidades de crescimento muito importantes surgirão especialmente a partir do dia 16. Com Mercúrio retrógrado, também a partir do dia 16 até 9 de março, você poderá ter uma segunda chance em um projeto antigo que não deu certo na época. Aproveite! A Lua cheia do dia 9 iluminará o setor do amor do seu mapa. Se estiver solteira, você poderá conhecer alguém especial, com quem terá vontade de ficar por muito tempo. Se estiver comprometida, busque se dedicar mais à relação e viver momentos de qualidade juntos – uma viagem, por exemplo. Pode ser que seu companheiro esteja se sentindo um pouco deixado de lado; esforce-se para mudar essa situação. No dia 23, a Lua nova também terá impactos voltados para sua carreira, mas desta vez envolvendo um contrato ou projeto confidencial. Por enquanto, não compartilhe as novidades com ninguém.

Touro

21/4 a 20/5

Neste mês, você estará determinada a organizar suas finanças. Faça cálculos e planos para não deixar nada sair do controle, mesmo que, para isso, precise da ajuda de alguém que entenda do assunto, como um contador. Fevereiro também será um período em que você estará buscando muito conhecimento e novas experiências. Viagens são uma ótima maneira de saciar essa sua vontade, e você com certeza fará algumas, especialmente no período do dia 16 deste mês a 30 de março. Se não puder sair da cidade, procure cursos que sejam do seu interesse. Com a Lua cheia do dia 9, você voltará toda a sua energia para a vida pessoal. Prepare-se para uma vida social muito agitada a partir do dia 23, com a chegada da Lua nova em Peixes. Você estará muito sociável, inclusive com pessoas que você pensava

não terem nada a ver com você. Com tanta simpatia, também pode ser que surja um novo romance. Aproveite muito a companhia dos amigos novos e dos antigos.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Fevereiro será um dos seus melhores meses deste ano. Você estará bem ocupada com projetos e novidades que espera há muito tempo para sua carreira. Eles, com certeza, trarão recompensas incríveis, como uma oferta de emprego em uma empresa grande, uma promoção onde já trabalha ou até fechar um contrato muito difícil com um cliente. Isso pode trazer muito dinheiro. Com a chegada da Lua cheia do dia 9, você terá folga para poder focar em outras áreas da vida. Nesse período, aproveite para fazer viagens, especialmente para cidades próximas de onde vive e com a companhia de familiares ou amigos. Você terá muita vontade de explorar e conhecer coisas e lugares novos. A situação se intensificará ainda mais depois da Lua nova em Peixes, no dia 23. O fenômeno pode trazer uma surpresa muito boa para sua carreira. Vênus estará em Áries, um signo de fogo, durante todo o mês, o que trará oportunidades maravilhosas para curtir com amigos e, quem sabe, conhecer alguém interessante.

Câncer

21/6 a 21/7

Problemas no seu relacionamento continuarão em seus pensamentos no início do mês. Encare todas as discussões e brigas com altivez; este é o momento de finalmente resolver tudo. Às vezes, é necessário tocar em assuntos que não são agradáveis para conseguir construir uma relação forte e próxima. Uma viagem pode ser uma ótima maneira de se aproximar do parceiro e viver novos momentos com ele. Logo após a Lua nova do dia 23, você terá tudo de que precisa para planejar esse passeio. Em fevereiro, também terá a ajuda de Urano para viver momentos incríveis com os amigos. Você poderá planejar uma viagem para visitar alguém querido. Se não tiver a oportunidade de viajar, aproveite o mês para se inscrever em cursos sobre assuntos que ame. Isso também trará um ar de renovação necessário. A Lua nova do dia 9 pode trazer um assunto que envolve dinheiro de volta à tona. Mas fique calma, tudo vai se resolver.

Leão

22/7 a 22/8

Você continuará com sorte no amor durante este mês. De 7 de fevereiro a 4 de março, Vênus, o planeta do amor, estará em Áries, signo de fogo como o seu, o que deixará sua vida amorosa muito agitada. Na Lua cheia do dia 9, se estiver solteira, poderá conhecer alguém especial e que vai te interessar logo de cara. A relação tem tudo para ir para a frente. Se quiser engravidar, pode ser que receba a tão esperada notícia neste período. Além disso, você pode finalmente finalizar um projeto a que vem se dedicando há algum tempo e vai conseguir muito reconhecimento com isso. A partir da segunda quinzena, estará cheia de projetos novos no trabalho – eles tomarão muito do seu tempo. Dedique–se; a recompensa no final vai valer a pena. A Lua nova do dia 23 poderá trazer novidades que ajudarão nas suas finanças. Caso precise assinar algum contrato, espere até o início do próximo mês, quando Mercúrio voltará ao seu movimento normal.

Virgem

23/8 a 22/9

Os astros estarão trabalhando para ajudá-la a encontrar o amor verdadeiro em fevereiro. Se já for comprometida, você conseguirá aproveitar momentos incríveis com seu parceiro. Aproveite os primeiros 15 dias do mês para reformar a casa ou mudar a decoração do seu lar para deixá-lo mais a sua cara. A Lua cheia do dia 9 a deixará mais introspectiva e com vontade de ficar mais em casa. Aproveite esse momento para curtir a família e os amigos próximos e recarregar as energias para o resto do mês. Quando Marte entrar no seu setor do amor, no dia 16, você estará chamando muita atenção e despertando interesse. Se namora, pode ser que você

e o parceiro decidam dar um passo a mais na relação e fiquem noivos com a ajuda da Lua nova do dia 23. Se já for casada, busque ter mais momentos de intimidade. Planejar uma viagem a dois pode ser uma ótima pedida. A energia da Lua nova também será ótima para criar contatos profissionais.

Libra

23/9 a 22/10

Se deseja dar uma pausa na rotina, planeje uma viagem para o começo do mês. Até o dia 16, você terá ao menos uma chance de estar com amigos em eventos e se divertir. Durante a Lua cheia, não importa onde estiver, você se sentirá mimada como a realeza, tendo um fim de semana memorável e alegre. A entrada de Marte em seu setor do lar trará motivação para pôr em prática planos relacionados à casa. Caso planeje se mudar, terá uma boa chance de encontrar um local especial. Mas, com Mercúrio retrógrado a partir do dia 16, não tenha pressa em fechar negócio. Antes de se comprometer, faça perguntas. A fase é propícia para realizar reparos e manutenções. A Lua nova do dia 23 trará tarefas que atrairão sua curiosidade e sua criatividade. Um projeto precisará de um toque de poesia e lirismo, e alguém muito importante acredita que você é a pessoa ideal para dar esse toque. Esse trabalho poderá melhorar seu fluxo financeiro, além de revelar aos colegas de equipe uma nova faceta de seus talentos.

Escorpião

23/10 a 21/11

Por volta da Lua cheia do dia 9, sua carreira terá grandes novidades, que a deixarão com vontade de gritar aos quatro ventos. E, se as despesas parecem maiores que o habitual, saiba que um aumento salarial inesperado pode estar a caminho. Próximo ao dia 21, você brilhará em uma apresentação de ideias para um projeto criativo. Aja com confiança e ninguém poderá dizer não ao seu poder estelar. O amor estará no centro de suas atenções na Lua nova do dia 23. Se está solteira, seja otimista, pois há possibilidades de conhecer um novo alguém em uma festa ou reunião social. O período também será ideal para iniciar uma gravidez ou fazer planos especiais para os filhos que já tem. Uma viagem também pode surgir em seu horizonte. Passar um momento a dois em um novo cenário será divino e inesquecível. Com a vida pública e privada em um ritmo intenso, você chegará ao fim de fevereiro declarando que este foi um dos melhores meses em muito tempo.

Sagitário

22/11 a 21/12

Organizar a vida será sua principal prioridade. As finanças ainda estão em seu pensamento, mas em breve você verá uma melhoria do fluxo de caixa e a chegada de mais dinheiro. Porém será preciso quitar alguns débitos com os quais já se comprometeu e os gastos podem aumentar. Aproveite as primeiras semanas do mês para avançar em projetos e negociações importantes, pois Mercúrio ficará retrógrado no dia 16, gerando atrasos, falhas de comunicação e esquecimento. Se está pensando em se mudar, este é o melhor período do ano para procurar um novo lar. Busque opções de seu agrado durante a fase retrógrada, mas evite assinar contratos por enquanto. Amigável, a Lua nova do dia 23 a ajudará a deixar o ambiente doméstico conforme seu agrado. Romanticamente, sua vida amorosa deve

ser bastante vibrante. Marte em Sagitário até o fim da primeira quinzena aumentará seu magnetismo. Já a entrada de Vênus em Áries iluminará seu setor do amor, tornando-a irresistível.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Momento emocionante para as capricornianas. Com o apoio de quase metade do sistema solar, é bem provável que consiga alcançar seus desejos, desde que corra atrás deles. Parece que você está determinada a ganhar mais dinheiro, e seus esforços começarão a dar frutos. Marte, em perfeito alinhamento com a Lua cheia do dia 9, trará determinação para entrar em acordo com um cliente ou fazer uma grande venda. Se pediu aumento, essa Lua pode trazer boas notícias. Seus superiores também parecem dispostos a valorizá-la e conceder mais benefícios na empresa. O dia 14 pode ser mágico para o amor, mas não será o único. No dia 21, suas expectativas serão superadas e algo muito melhor do que você espera acontecerá. A Lua nova em Peixes trará novidades inesperadas e também uma possível escapadela a dois. O momento será excepcionalmente romântico. Mercúrio estará retrógrado a partir do dia 16, portanto feche contratos antes disso para obter melhores resultados.

