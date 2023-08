Horóscopo de setembro: é hora de fazer planos!

Você há de concordar comigo que o ano de 2023 está passando voando. E, ao contrário de outras vezes que tivemos a mesma sensação, esta é para valer: estamos sob a regência da Lua, que como um bom arquétipo de fases e mudanças, tem pressa em nos colocar nos trilhos corretos. Vamos entender isto melhor no horóscopo de setembro?

Porém, para o mês de setembro, os astros “barram” um pouco o corrido plano lunar para que possamos revisar o nosso propósito de vida. O Sol em Virgem nos acompanha nesse trajeto, nos oferecendo disposição em planejamentos — haverá facilidade para olhar a nossa existência pelos detalhes, enxergando o que antes não víamos tão claramente.

Contudo, os planetas, em sua maioria, continuam retrógrados em boa parte do mês — o que deve nos cobrar certa resiliência e calma diante dos assuntos que queríamos agilidade. Esses movimentos estão aí para nos mostrar o poder de agirmos conscientes e com presença (o que pode soar contraditório em um mundo acelerado). Mas, como toda estrada tem mais de um caminho, é com a oportunidade de fazermos paradas estratégicas que podemos nos alinhar melhor e seguir viagem.

No dia 3, Júpiter, o benfeitor, começa seu movimento retrógrado em Touro e assuntos ligados ao trabalho pedem atenção. Mudanças estão a caminho, principalmente as que procrastinamos ou que, porventura, estamos com algum receio de realizar. Por outro lado, é um excelente momento para justiças sendo feitas — promoções que poderiam ter acontecido, oportunidades que parecem perdidas…

Logo na sequência, no dia 4, Vênus deixa de ficar retrógrado em Leão, dando um respiro para os relacionamentos. Mercúrio também sai da retrogradação em Virgem, no dia 15, e a comunicação volta para o estado natural. Contratos, facilidades cotidianas, bem como questões ligadas a documentações e viagens ganham estímulos.

No dia 23, o Sol se despede de Virgem e entra em Libra promovendo novas energias. A sociabilidade vem com tudo, oferecendo

oportunidades de parcerias. É momento de ampliar suas motivações e descobrir outros prazeres também. Portanto, apesar de um ano apressado, seguir a estrada sempre parece ser a melhor escolha.

Horóscopo de setembro para cada signo

Virgem (23/8 a 22/9): Nenhum desafio é para sempre. Os astros apontam soluções para cada um dos problemas que estiverem em seu caminho, e a decisão para seguir em frente e reavaliar está em suas mãos. Mercúrio e Sol prometem te ajudar nas questões burocráticas. No amor, controlar a mente e deixar-se conduzir pelo coração pode ser uma ótima alternativa para se abrir às possibilidades.

Libra (23/9 a 22/10): Setembro traz certa impaciência, mas não desanime. Marte continua te abençoando com coragem e caminhos livres para colocar em prática o que você deseja. O Sol chega por aí no final do mês e te convida a renovar toda a sua energia acumulada — é hora de encerrar para recomeçar.

Escorpião (23/10 a 21/11): Este novo ciclo promove movimentações importantes em seu círculo social — não se assuste. Coloque no trilho o que realmente faz sentido e tem prioridade para você. Nos assuntos do coração, terá a chance de amadurecer uma relação ou se abrir de vez para o mundo.

Sagitário (22/11 a 21/12): O mês vem com resoluções na sua vida profissional. Você pode se sentir motivada a promover mudanças positivas e elas acontecem na medida em que você assume determinados riscos também. Contudo, cuidado com os excessos de produtividade para não entrar no “modo exaustão”.

Capricórnio (22/12 a 21/1): Este é um período significativo para você reavaliar alguns planos futuros e tomar atitudes mais conscientes sobre o que vem querendo fazer nos meses (ou anos) seguintes. Respostas claras aparecem, mas baseie suas atitudes pensando sempre em melhorar e amadurecer as situações que se apresentam.

Aquário (21/1 a 19/2): Prepare-se para uma trilha mais equilibrada no amor, aquariana, porque setembro promete! Júpiter e Urano trazem oportunidades para você resolver pendências burocráticas e familiares, trazendo soluções, inclusive, na sua vida financeira. Um passo de cada vez para chegar lá.

Peixes (20/2 a 20/3): O período é de paciência, principalmente por conta de possíveis burocracias. Sol e Mercúrio facilitam um pouco, deixando as coisas mais leves, principalmente nas relações afetivas, a partir do dia 15/9. Aproveite e tire algum tempo para preservar e cultuar a sua individualidade.

Áries (21/3 a 20/4): Júpiter promove uma mudança nas finanças, com encerramentos e novidades. É possível melhorar a sua vida se souber fazer as escolhas corretas baseadas em sua jornada e não no impulso. No final do mês, os relacionamentos ganham novos ares com a harmonia e o prazer chegando neste setor.

Touro (21/4 a 20/5): É momento de colocar na balança o que de fato tem valor na sua rotina. Não continue relacionamentos ou situações por medo da falta. Durante este período, você poderá se deparar com chances que considerou perdidas — é um aviso do Universo para que você reavalie suas decisões passadas.

Gêmeos (21/5 a 20/6): Setembro apresenta alguma lentidão em questões rotineiras, mas isso não significa que elas estejam (ou fiquem) paradas. Utilize o tempo com cautela para fazer novas escolhas. Sol e Vênus te ajudam a melhorar ainda mais seu reconhecimento e expansão. Prepare-se para novidades que te tragam destaque.

Câncer (21/6 a 21/7): Já no começo do mês, Vênus abençoa o seu setor financeiro com novidades boas. Porém, talvez tenha que mudar algumas questões práticas em sua vida para poder seguir. Não se apegue, deixe ir o que precisa para receber o que merece. O Sol traz harmonia e direcionamento para situações familiares e do passado.

Leão (22/7 a 22/8): Vênus deixa desafios, mas traz facilidades para tratar dos assuntos do coração. Você se sente mais disposta e com vontade de realizar certas mudanças. Não se esqueça, contudo, de pensar nos resultados e nas consequências de cada ação. Sol e Mercúrio dão uma forcinha extra nas finanças na segunda quinzena do mês.