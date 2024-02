Horóscopo Chinês 2024: as previsões para o ano do Dragão

Comemorado em um período diferente do habitual no ocidente, o Ano Novo Chinês celebra neste sábado (10) a chegada de mais um ciclo lunar. Desta vez, o período comemorado pelo Horóscopo Chinês é regido pelo o Dragão, animal mitólogico que promete grandes realizações e prosperidades para o ano de 2024.

E para você ficar por dentro de todos os detalhes dessa linda celebração milenar, conversamos com Lyainã Alencar, astróloga a frente do Instituto de Yoga e Astrologia Chinesa, o IYA, que irá nos contar tudo sobre as principais previsões para este ano, além de todas as preparações e dicas para o recebimento deste novo ciclo no calendário lunar. Veja só:

Ano Novo Chinês: o ano do Dragão

Se você está se perguntando por que o Ano Novo Chinês é comemorado posteriormente ao último dia do ano, a resposta é simples: “Pois a comemoração é baseada no calendário lunar, ao contrário de nós, que estamos no ocidente e comemoramos a virada do ano de acordo com o calendário solar, ou seja, após as 365 voltas da Terra entorno do Sol”, explica Lyainã.

Ao contrário do que se imagina, os chineses ainda permanecem seguindo o calendário solar, para estarem um dia com o resto do mundo, porém suas celebrações para a chegada de um novo ciclo com 12 meses baseia-se na mudança lunar e suas fases.

“O calendário ocidental, que é um ciclo baseado no cristianismo, não é válido para todas as culturas, o que pode ser uma grande surpresa para as pessoas já que este calendário rege boa parte dos cálculos no mundo. Outras culturas utilizam da passagem lunar como forma se calcular o ano, como por exemplo a Índia que comemora a virada do ano em novembro de acordo com o calendário de Bali”, conta a astróloga que acrescenta:

“Quando estamos estudando sobre outras culturas onde há outras religiões e processos filosóficos, a contagem de ciclos e calendários são completamente diferentes, logo, as comemorações de Ano Novo também são celebradas em momentos divergentes ao tradicional 01 de janeiro”, exemplifica.

Astrologia ocidental x Astrologia oriental

E se o calendário é diferente, a forma de prever o futuro e analisar os astros também altera. Lyainã conta como a astrologia oriental se caracteriza em relação ao calendário lunissolar e explica quais são as principais diferenças em relação a astrologia ocidental.

“A astrologia oriental percorre um ciclo de 12 meses, sendo baseada no calendário lunar que a cada mês, trabalha um animal diferente ao contrário da astrologia ocidental, que utiliza de arquétipos de planetas e estrelas em suas observações” categoriza a astróloga.

E a partir destas observaççoes de animais e elementos, Lyainã explica como é feita a leitura dessas observações de acordo com cada signo. “Ao todo são 12 animais e observamos quais são os seus arquétipos e trabalhamos a partir dessas características o efeito espelho, onde entendemos mais sobre suas apresentações em uma leitura do mapa astral, visualizando suas virtudes, desafios e a forma como estes animais se relacionam entre si”, conta.

Dragão, o animal de 2024

Vale lembrar que mesmo sendo dispostos entre os 12 meses do ano, cada animal aparece em período específico dentro da Astrologia Oriental, como por exemplo o Dragão, animal regente de 2024 que retorna neste ciclo após 60 anos desde a sua última influência no zodíaco.

“Sendo o mais desejado na leitura astrológica chinesa, o Dragão é um ser mitológico e por ele não existir, ele é capaz de nadar nas profundezas do oceano até sobrevoar no mais alto do céu, porque nada é impossível para um animal mitológico. E é exatamente isso que irá reger o ano de todas as pessoas em 2024, pois a influência deste e todos os outros animais recaem sobre todos os signos. Estaremos mais esperansoços e buscando realizar todos os nossos sonhos e desejos. Ninguém irá escapar de interagir com a influência deste animal” revela Lyainã.

E o Dragão para o ano de 2024 vem acompanhado de outras características que poderão influenciar ainda mais as mudanças sentimentais e comportamentais dos seres humanos neste novo ciclo.

“Este ano teremos um Dragão de Madeira, que é uma representação de grandes mudanças para a humanidade. A madeira é um elemento que vai trabalhar, principalmente a ideia das emoções. Teremos picos de felicidades, de raiva, tristeza, todas as emoções bastante afloradas. É um ano importantíssimo para aprendermos sobre equilíbrio emocional assim como a empatia e a prática da escuta ativa” completa a astróloga.

Previsões do Horóscopo Chinês para 2024

E para você descobrir qual o seu signo chinês e o que o ano de 2024 reserva para sua vida, seja no amor, no trabalho ou na vida financeira, separamos as principais previsões feitas por Lyainã além de todas as datas referentes para cada signo para você descobrir tudo o que esta astrologia rica em detalhes irá te agraciar neste novo ciclo. Confira abaixo todas as previsões.

Rato

Nascidos em:

31/01/1900 a 18/02/1901

18/02/1912 a 05/02/1913

05/02/1924 a 24/01/1925

24/01/1936 a 10/02/1937

10/02/1948 a 28/01/1949

28/01/1960 a 14/02/1961

15/02/1972 a 02/02/1973

02/02/1984 a 19/02/1985

19/02/1996 a 06/02/1997

07/02/2008 a 25/01/2009

25/01/2020 a 11/02/2021

Prepare-se para uma grande jornada profissional e financeira neste próximo ano. O autoconhecimento será essencial para esta nova fase. Haverá potencial para grandes amores neste ano, com uma boa sorte guiando o caminho neste quesito. E cuide bem de sua saúde, escolha boas práticas como exercícios físicos e uma boa alimentação.

Búfalo

Nascidos em:

19/02/1901 a 07/02/1902

06/02/1913 a 25/01/1914

25/01/1925 a 12/02/1926

11/02/1937 a 30/01/1938

29/01/1949 a 16/02/1950

15/02/1961 a 04/02/1962

03/02/1973 a 22/01/1974

20/02/1985 a 08/02/1986

07/02/1997 a 27/01/1998

26/01/2009 a 13/02/2010

12/02/2021 a 31/01/2022

Um ano de muitas realizações profissionais está por vir. Apegue-se à rede de apoio familiar e amigos para garantir sucesso nos dilemas interpessoais. Evite gastos desnecessários e tenha cautela em investimos arriscados. No trabalho, apegue-se menos à rotina e mantenha-se em organizações fluídas reinventando-se nas oportunidades em meio ao caos. A busca pela parceria ideal poderá será sinônimo de sucesso, portanto seja sincero com os seus sentimentos.

Tigre

Nascidos em:

08/02/1902 a 28/02/1903

26/01/1914 a 13/02/1915

13/02/1926 a 01/02/1927

31/01/1938 a 18/02/1939

17/02/1950 a 05/02/1951

05/02/1962 a 24/01/1963

23/01/1974 a 10/02/1975

09/02/1986 a 28/01/1987

28/01/1998 a 15/02/1999

14/02/2010 a 02/02/2011

01/02/2022 a 21/01/2023

Um novo ciclo de expansão intelectual chega para este signo. Abrace a leitura e os seus talentos para garantir avanços significativos em sua jornada. Será preciso uma organização financeira, pois sua dedicação ao trabalho deverá ser recompensada em momentos de diversão e alegria com experiências que tragam prazer. Ano difícil para os solteiros, já que a diversão e o desapego serão as principais características para este ano. Já os casados: fiquem atentos e dediquem-se a manter o diálogo e o respeito em primeiro lugar.

Coelho

Nascidos em:

29/01/1903 a 15/02/1904

14/02/1915 a 02/02/1916

02/02/1927 a 22/01/1928

19/02/1939 a 07/02/1940

06/02/1951 a 26/01/1952

25/01/1963 a 12/02/1964

11/02/1975 a 30/01/1976

29/01/1987 a 16/02/1988

16/02/1999 a 04/02/2000

03/02/2011 a 22/01/2012

22/01/2023 a 09/02/2024

2024 será um ano com uma verdadeira mistura de emoções e oportunidades. Não desista no primeiro impasse e não insista no que não acontece de forma fluída. Este ano você estará cercado de aliados que irão te ajudar nas dificuldades profissionais. Cultive estas conexões pois elas irão fazer a diferença em sua vida profissional. Dê prioridade ao seu bem-estar e procure se conectar com o seu autoconhecimento.

Dragão

Nascidos em:

16/02/1904 a 03/02/1905

03/02/1916 a 22/01/1917

23/01/1928 a 09/02/1929

08/02/1940 a 26/01/1941

27/01/1952 a 13/02/1953

13/02/1964 a 01/02/1965

31/01/1976 a 17/02/1977

17/02/1988 a 05/02/1989

05/02/2000 a 24/01/2001

23/01/2012 a 09/02/2013

10/02/2024 a 28/01/2025

Atualize seu plano financeiro e fique atento às dinâmicas de gastos, principalmente relacionados a empréstimos. Prepara-se para o amor. Ele estará a seu favor neste próximo ciclo. Compreenda e abrace os sonhos do outro, fortifique as relações. Cuide do seu emocional e aprendar a praticar a escuta ativa.

Serpente

Nascidos em:

04/02/1905 a 24/01/1906

23/01/1917 a 10/02/1918

10/02/1929 a 29/01/1930

27/01/1941 a 14/02/1942

14/02/1953 a 02/02/1954

02/02/1965 a 20/01/1966

18/02/1977 a 06/02/1978

06/02/1989 a 26/01/1990

25/01/2001 a 11/02/2002

10/02/2013 a 30/01/2014

Apesar da prosperidade reinar em 2024 para o signo, o equilíbrio em todos os aspectos da vida será importante para enfrentar momentos mais baixos do que altos. Use sua inteligência para coordenar seus gastos e ganhos. Priorize economizar e garantir uma reserva segura para imprevistos. Grandes emoções para quem está solteiro. Fique atento às paqueras e não hesite ao visualizar uma oportunidade.

Cavalo

Nascidos em:

25/01/1906 a 12/02/1907

11/02/1918 a 31/01/1919

30/01/1930 a 16/02/1931

15/02/1942 a 04/02/1943

03/02/1954 a 23/01/1955

21/01/1966 a 08/02/1967

07/02/1978 a 27/01/1979

27/01/1990 a 14/02/1991

12/02/2002 a 31/01/2003

31/01/2014 a 18/02/2015

Sua disposição irá ajudar a superar os obstáculos. A fama poderá surgir para quem tem interesse nesse aspecto, mas não esbanje mais do que recebe. Muito trabalho pode atrair muito dinheiro, porém não permaneça seus pensamentos somente neste quesito. Não se cobre demais. Trabalhe arduamente mas sem esquecer da diversão.

Cabra

Nascidos em:

13/02/1907 a 01/02/1908

01/02/1919 a 19/02/1920

17/02/1931 a 05/02/1932

05/02/1943 a 24/01/1944

24/01/1955 a 11/02/1956

09/02/1967 a 29/01/1968

28/01/1979 a 15/02/1980

15/02/1991 a 03/02/1992

01/02/2003 a 21/01/2004

19/02/2015 a 07/02/2016

A sorte estará ao seu lado e também a favor de suas finanças em 2024. Priorize seus instintos, percepções e observação aguçada. Prepare-se para um ano sólido em seus relacionamentos, seja ele amoroso, familiar ou profissional. Agora, se estiver solteiro, deixe o coração falar e crie maiores conexões com as paqueras.

Macaco

Nascidos em:

02/02/1908 a 21/01/1909

20/02/1920 a 07/01/1921

06/02/1932 a 25/01/1933

25/01/1944 a 12/02/1945

12/02/1956 a 30/01/1957

30/01/1968 a 16/02/1969

16/02/1980 a 04/02/1981

04/02/1992 a 22/01/1993

22/01/2004 a 08/02/2005

08/02/2016 a 27/01/2017

Oportunidades virão como grandes ofertas, mas fique atento também às oportunidades e pessoas que poderão te passar a perna. Mantenha-se atento às relações profissionais e evite fofocas e intrigas entre os colegas, isso poderá te prejudicar. No amor, conexões mágicas estão reservadas para este signo em 2024. Sua paixão poderá estar ao seu lado!

Cachorro

10/02/1910 a 29/01/1911

28/01/1922 a 15/02/1923

15/02/1934 a 03/02/1935

02/02/1946 a 21/01/1947

18/02/1958 a 07/02/1959

06/02/1970 a 26/01/1971

25/01/1982 a 12/02/1983

10/02/1994 a 30/01/1995

29/01/2006 a 17/02/2007

19/02/2018 a 04/02/2019

É provável que haja uma grande mudança repentina em sua carreira, portanto seja cauteloso e cuidado com os erros de comunicação. Uma paixão será descoberta entre o ciclo de amizades, portanto atente-se aos atos de gentileza e empatia, este amor irá se revelar nas pequenas atitudes.

Galo

Nascidos em:

22/01/1909 a 09/02/1910

08/02/1921 a 27/01/1922

26/01/1933 a 14/02/1934

13/02/1945 a 01/02/1946

31/01/1957 a 17/02/1958

17/02/1969 a 05/02/1970

05/02/1981 a 24/01/1982

23/01/1993 a 09/02/1994

09/02/2005 a 28/01/2006

28/01/2017 a 18/02/2018

Decisões importantes deverão ser tomadas. Aceite e escute opiniões de pessoas mais influentes em sua vida, elas irão clarear suas ideias.Seu esforço no trabalho não será despercebido, uma promoção está reservada para você neste ano. No amor, se estiver interessado em alguém, seja paciente, esta pessoa estará ao seu lado na hora certa.

Javali

Nascidos em:

30/01/1911 a 17/02/1912

16/02/1923 a 04/02/1924

04/02/1935 a 23/01/1936

22/01/1947 a 09/02/1948

08/02/1959 a 27/01/1960

27/01/1971 a 14/02/1972

13/02/1983 a 01/02/1984

31/01/1995 a 18/02/1996

18/02/2007 a 06/02/2008

05/02/2019 a 24/01/2020

Priorize sua saúde e cuide de seu bem-estar, serão seus principais meios de se sentir bem este ano. Harmonize e cultive suas relações de maneira saudável. Se você não tem um grande amor ou um relacionamento, provavelmente ele virá do seu ciclo social, como amigos e colegas, agora se está comprometido, se mantenha dentro dos combinados e evite grandes aventuras.