Alerta espiritual: 5 sinais que podem indicar perigo iminente em sua vida

A espiritualidade envia diversos recados e sinais ao longo do dia — para notá-los, basta estar atento ao mundo que nos cerca. Às vezes, algumas mensagens transmitem ideias positivas, como a chegada de boas notícias e a vitória diante de situações desafiadoras. Contudo, em alguns casos, o mundo astral também pode nos alertar sobre perigos iminentes em nosso dia a dia.

É muito importante treinar a nossa sensibilidade para captar as mensagens que sinalizam riscos. Assim, podemos ter a possibilidade de desviar dos contratempos do dia a dia. E quais sinais são esses? A seguir, a astróloga e espiritualista Priscila Paiva aponta os principais:

1. Arrepio na nuca

Segundo Priscila Paiva, arrepios na nuca que vêm repentinamente, sem que estejamos realizando qualquer atividade espiritual, devem ser analisados com atenção. “É muito provável que um espírito tenha encostado em você. Nestes casos, há duas possibilidades: pode ser tanto um guia benfeitor quanto um obsessor sugando a sua energia”, afirma.

E como saber o que de fato aconteceu? É simples: a espiritualista explica que, caso sintamos muito desânimo e uma sensação geral de mal-estar após o arrepio na nuca, é recomendável tomar um banho de ervas.

“Em diversas lojas, é possível encontrar o banho de sete-ervas, um mix de vegetais que promove limpeza e proteção espiritual”, diz.

2. Cheiro repentino de incenso

Cheiros inusitados (e sem qualquer origem plausível) também devem ser analisados com atenção. “Assim como o arrepio na nuca, o cheiro de incenso indica atividade espiritual intensa no local. Caso sinta o ambiente pesado após o aroma dominar o ambiente, tente fazer uma defumação no lar”, indica.

3. Objetos quebrando

Se os móveis, eletrodomésticos e objetos em geral vivem quebrando em sua residência, pode ser que o ambiente esteja carregado de energias negativas. “Isso é muito perigoso. Quando as vibrações densas permanecem por muito tempo em nossos lares, passamos a sofrer com brigas, fracasso de planos e doenças inusitadas”, afirma.

Além de tomar um banho de ervas para proteção e defumar a casa, é importante prestar atenção aos próprios comportamentos: “Tente evitar brigas desnecessários ou palavras densas. Aqui, me refiro a termos como ‘desgraça’ ou ‘inferno’. Pode parecer que não, mas as palavras carregam o poder da atração”, diz.

Priscila propõe uma reflexão: “Levando em consideração as suas falas diárias, o que você acredita estar atraindo para a sua vida?”, provoca.

4. Sonhar com dentes caindo

Além do significado mais conhecido — sonhar com dentes caindo pode representar que pessoas próximas a nós correm riscos —, a espiritualista afirma que o sonho também pode sinalizar que estamos guardando muita raiva. Para ela, acumular sentimentos negativos é extremamente prejudicial para a nossa saúde física, emocional e espiritual.

“Quando remoemos a raiva por muito tempo, entramos em sintonia com espíritos de baixo nível, os obsessores, que comumente perturbam o bem-estar de nosso dia a dia”, alerta.

5. Sensação de peso

Sabe aquela sensação de estarmos carregando um enorme peso em nossas costas? Para a espiritualista, este é um sinal de que a nossa energia corre riscos. “Caso tenhamos descartado as possibilidades físicas e emocionais, recorra a um espaço religioso ou espiritual que lhe ofereça proteção e limpeza, pois claramente há um excesso de carga negativa em sua vida”, recomenda.

