Como cada signo vai aproveitar o Carnaval 2024?

Hora da folia! A contagem regressiva para o Carnaval já começou, e em meio à correria em busca da fantasia perfeita para os bloquinhos e testes de maquiagem com brilho, não existe nada melhor do que dar os nossos palpites de como será esta edição da folia. Será que teremos muitos beijos? Será que pularemos de bloquinho em bloquinho? Ou é o ano em que ficamos confortáveis desde casa curtindo um bom drink? Tudo isso tem resposta através da astrologia!

“Para o brasileiro, em sua grande maioria, o ano só começa para valer depois do Carnaval. E cá estamos nós, firmes e fortes a se preparar para mais uma edição”, coloca Davi Martins, consultor esotérico da iQuilibrio, que ajudou a Claudia a desvendar como cada signo vai aproveitar a data, que acontece do dia 10 de fevereiro até 13 de fevereiro. Vamos descobrir?

Carnaval de 2024 para cada signo

Áries

E aí, arianas, preparadas para a folia? Martins conta que este é o feriado favorito da galera de Áries, com bastante animação e, claro, sempre disposta a curtir dias e dias de folia – para o signo, o cansaço não é um impedimento para a festa!

“Para eles, não tem Carnaval ruim, seja o desfile da Escola de Samba, o bloquinho da rua, o trio elétrico passando, etc… Não importa! Só querem estar ali a curtir”, brinca o consultor esotérico.

Mas, apesar da diversão, é importante se manter atento para não desagradar os arianos durante a folia, porque nem tudo será sobre a curtição: “O ariano não é do tipo ‘esquentadinho do rolê’ e sim, ou fará um grande barraco ou, então, vai ficar fechado, emburrado num canto se algo lhe desagrada”, conta. Mas, fiquem tranquilos, depois de uma horinha, o aborrecimento passa e é hora de voltar a curtir o Carnaval!

Continua após a publicidade

Touro

“Período de Carnaval para uma taurina é uma viagem no tempo, especialmente para aquele tempo do Carnaval na rua que morava, junto com amigos, aquela essência bucólica”, reflete Martins.

Por isso, para as taurinas, este Carnaval se trata de encantamento, estando abertas aos intensos amores de verão e ao flerte – quem sabe elas não passam de um simples caso de Carnaval para o amor da vida toda?

Para as taurinas, esta será uma folia mais intimista e bucólica, sendo o momento perfeito para encontrar o que quer!

Gêmeos

Continua após a publicidade

“A geminiana é aquela pessoa que, como dizemos, não pode ver uma lata batendo que vai estar dentro e fazendo amizades. Fará amizade com todos em sua volta, desde o vendedor de bebida que está com o isopor na cabeça no meio da multidão até na fila do banheiro, no meio do bloco, e é como se fossem amigos de infância que vão junto até o sol nascer”, aponta o consultor.

E, em 2024, as geminianas podem estar abertas a uma aventura – que tal uma paixão de Carnaval? Ou, inclusive, novos roteiros para o feriado? – desde que se coloquem em meio a um grupo de pessoas! E dentre as apostas, já deixamos a nossa: uma caravana para viagens inusitadas.

Câncer

O Carnaval para quem tem câncer no signo solar será bem peculiar! “As cancerianas amam uma boa farra, mas tem de ser algo mais brando, entre amigos novos ou não. Como não gostam de multidões e não curtem muito barulho, este não será o ano dos super blocos!“

Leão

Continua após a publicidade

“A leonina ama o Carnaval. Vão estar na melhor festa, no melhor bloco, atrás (ou de preferência em cima) do melhor trio. A única coisa da qual fazem questão, de fato, é pelo glamour”, conta o consultor esotérico para a Claudia.

Então, neste verão, teremos um sol no céu e outro nas leoninas, porque elas prometem muito brilho para esta edição!

Já planejaram os lookinhos para este ano?

Virgem

“São pessoas metódicas, planejadoras e é bom que tudo saia conforme o planejado. Agito, gente suada, o empurra-empurra, típico do Carnaval, não é algo que agrada. Mas se for para cair no fervo, em primeiro lugar, vão reclamar de tudo”, coloca.

Continua após a publicidade

Isso não significa que as virginianas vão ficar trancadas em casa, muito pelo contrário, elas adoram uma boa farra mas, como já adiantamos, tudo será metodicamente planejado.

“Todavia, se houver alguma praia deserta, uma chácara que garanta a paz, elas vão sem pensar duas vezes”, prevê Martins.

Libra

O que será das nossas queridas librianas neste Carnaval? “Elegância é o que a libriana quer ver e experimentar no carnaval. Preferem o mais tradicional, das marchinhas, do baile de máscaras, blocos de bairro, as bandinhas passando e cantando. Um show de Alceu, ou algo do tipo”, reflete. No Carnaval 2024, elas têm uma missão: namorar muito, flertar e seduzir.

Mas, cuidado! As librianas, conhecidas pela sua confusão e indecisão, podem acabar perdendo muito da festa tendo que decidir em quem vão lançar seu charme – mas vai valer a pena, não é mesmo?

Continua após a publicidade

Escorpião

As escorpianas vão preferir uma folia mais íntima em 2024! “Num clube fechado, numa boate, ou numa praia, etc. No fim, vão querer ir para onde pode ter pegação. E a pegação é uma coisa que não falta no Carnaval”, relata Martins.

E já adiantamos, se elas encontrarem o ex, aproveitarão a oportunidade para seduzir e provocar. Para elas, este ano será sobre a intimidade mas, claro, com um pouco de paixão!

Sagitário

As sagitarianas não vão precisar de nada para curtir o feriado, porque elas são a alma da festa! “Curtem como ninguém, mesmo que estejam sozinhas. Não importa se são os primeiros a chegar e os últimos a sair. Se você não é sagitariana, lhe aconselho a buscar um sagitariano para garantir a animação do seu rolê”, explica o consultor.

Em 2024, as sagitarianas vão extravasar seus próprios limites de folia.

Capricórnio

As capricornianas não querem saber de bloco, o que elas querem mesmo é passar o Carnaval em casa, descansando, maratonando séries e filmes, atualizando as playlists e curtindo um bom livro!

“Se for para festas, a diversão não é bem o que ela procura, e sim alianças e parcerias importantes. O discurso da barganha na ponta da língua disposto a pechinchar até com o vendedor de gelo e água”, brinca.

Aquário

“Aquarianas são pessoas que não se importariam de que todo dia fosse Carnaval. A positividade de tanta gente a se divertir, curtir, dançar, cantar a plenos pulmões. ‘Por quê isso tem de acabar?’, se pergunta Aquário. Está aberta para curtir e experimentar novidades também”, reflete Martins sobre o signo.

Nesta edição, o foco do signo está em curtir, dançar e, claro, beijar na boca!

Peixes

“Para as piscianas, todo dia é dia de amar, se apaixonar, viver intensamente, e no Carnaval, encarnam essa pessoa de modo intenso. Querem ver a Escola de Samba, mas querem estar fantasiadas também. Enquanto os demais celebram a liberdade do amor nos romances de Carnaval, o pisciano vai estar apaixonado pelo crush”, finaliza Martins.

E, quem sabe, com todo esse romantismo do signo, as piscinas não encontram o amor da vida toda?