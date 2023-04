Looks de Áries: 13 visuais perfeitos para o signo

Impulsivas, autênticas e independentes, as mulheres do signo de Áries são símbolo de personalidade até quando o assunto é roupa. Dos visuais práticos até os mais glamourosos, não costumam errar nas produções. Com tanta força e pioneirismo, só poderíamos começar a nossa série de looks dos signos com elas ‒ as mais amadas e odiadas da astrologia.

Antes de mais nada, “Áries é a primeira energia do zodíaco, sem ela nada teria início. É como uma faísca que dá origem a uma grande fogueira”, de acordo com o astrólogo Vinícius Franco (@zodiacvini). Então, obviamente, suas composições terão a ver com isso, pelo menos entre os que resolvem se expressar através da moda.

As cores da ariana

Regido pelo planeta Marte, as cores que mais estão ligadas ao signo são vermelho e laranja, segundo o especialista. Assim, a dica é apostar nos tons avermelhados ou alaranjados nos dias em que você quiser se conectar com a sua verdadeira essência ‒ além, é claro, de magnetizar a todos.

Mais discreta ou mais criativa?

“Áries, assim como os outros signos de fogo, chama atenção naturalmente, e prefere estar em evidência do que passar despercebido”, diz Vinícius. Além disso, ele não costuma pensar no que os outros vão achar na hora de escolher o look, completa o astrólogo. Então, é bem comum que os arianos vistam o que preferem e pronto, sem medo de serem considerados os “diferentões” ou básicos demais.

Aposte no novo

Se tem alguém que se beneficia das tendências atuais, esse alguém é de áries. Isso porque eles gostam do novo, principalmente se tiverem nascido nas duas primeiras semanas do signo, conforme o profissional. Então, não precisa ficar preso às peças de sempre, pode inovar! E isso não é sobre sair por aí comprando tudo, é usar de formas diferentes as peças que você já tem, criar combinações e não ter medo de vestir algo de um jeito que ninguém vestiu.

Continua após a publicidade

Inspirações de looks para Áries