Plug anal: tudo o que você precisa saber antes de começar a usar

O plug anal pode ser uma ótima forma de entrar no universo do sexo anal para quem morre de curiosidade de aderir a prática — mas ainda não teve a famosa coragem. Tamanhos diferentes, texturas únicas — que vão do silicone ao vidro — e até funções de vibração: variedade é o que não falta quando falamos sobre estes produtos.

Agora, você pode estar com algumas dúvidas: como eu faço para escolher o meu primeiro plug anal? E quais são os recomendados para quem já é expert no assunto? Há algum risco em se aventurar com esses brinquedinhos? Para responder a essas e outras perguntas, Claudia bateu um papo com Luana Lumertz, educadora sexual e cofundadora da sexshop Egalité. Veja a seguir:

Como escolher o seu primeiro plug anal

Antes de tudo, não vá com muita sede ao pote. Comece pelos plugs menorzinhos, pois isso será um ótimo facilitador na hora de utilizar. “Aquele plug convencional de silicone é uma ótima porta de entrada. E se estiver com medo dele entrar mais que o necessário, compre um com uma trava de segurança maior”, indica.

Textura interfere na sensação?

Apesar do metal ser um pouco mais pesado — provocando uma maior pressão na região — o que realmente interfere na sensação é a temperatura do objeto. Como o plug de silicone não é gelado (e nem quente), a experiência acaba sendo “amena” de forma geral.

“Um plug de metal vai dar aquela sensação mais geladinha. Se você não curtir tanto, dá super para colocá-lo na água quente para deixar morninho. O mesmo vale para o de vidro. Só cuidado para não deixar muito quente, pois isso pode dar vontade de evacuar”, diz a educadora sexual.

Relaxando o ânus para ter mais prazer

Dica de ouro: não adianta nada escolher um plug anal confortável se estiver com medo ou muito ansiosa. Mas calma, que se você estiver nervosa, dá para resolver a situação. Luana afirma que o primeiro passo é soltar a respiração: “Não deixe a boca fechada ou tensa. Pode reparar: se você fechar em cima, fecha embaixo também. Então solte a respiração pela boca para que esse seja um momento gostoso.”

Além disso, se estivermos com muita pressa para tirar, o desespero pode acabar fazendo o brinquedinho ficar preso na região. “Tenha paciência e lembre-se de soltar a musculatura. Se você estiver tensa e em pé, aí que ele não sai mesmo”, reitera.

Melhores posições para utilizar o plug anal

“Nunca recomendamos ‘de quatro’ para iniciantes, pois não costuma ser uma posição muito confortável. A pessoa pode se sentir muito exposta ou até amedrontada”, avisa Luana.

Para quem deseja se divertir com o plug na masturbação ou durante o sexo, as melhores posição são: “de ladinho”, “frango assado” ou de barriga para cima. “Todas essas nos deixam mais relaxadas, pois estamos deitadas e mais receptivas àquele fetiche”, esclarece.

E a lubrificação?

Apesar de ser muito importante lubrificar (sem exageros) a entrada do ânus, a região anal e o plug, evite lubrificantes que esquentem a região. Além de também potencializarem a vontade de evacuar, as altas temperaturas podem provocar uma queimação muito desconfortável. “Lubrificantes geladinhos podem dar um grande ‘help’ no relaxamento.”

Comumente, os especialistas recomendam os lubrificantes à base d´água para o sexo anal, já que a substância não estraga o material de quaisquer tipos de camisinhas. Porém, dependendo da marca, os lubrificantes siliconados são ainda melhores.

“Alguns já vêm com uma tecnologia que nos permite usar com todos os preservativos. Eles não são absorvidos tão rápido pela mucosa e possuem uma ação deslizante bem gostosa. Só não exagere na hora de passar. Tem gente que coloca um monte lá dentro, no plug, na entrada, e de repente, até uma mão passa no ânus”, avisa.

Dicas de segurança

Para garantir que o prazer seja completo (e sem dores de cabeça), Luana alerta que jamais devemos introduzir o plug para além da trava de segurança. A força do ânus é bastante forte, e caso ocorra alguma contração involuntária — o que é bem provável — o objeto pode entrar no canal. Se isso rolar, a remoção acontece apenas através de cirurgias. Ninguém quer isso, né?

Além disso, evite passar muito lubrificante no brinquedo, pois isso também pode acabar fazendo com que ele entre totalmente no reto.

Tempo de utilização

Muita gente quer reproduzir aquela cena de Cinquenta Tons de Cinza em que a Anastasia coloca aquelas “bolinhas” no ânus e vai curtir um jantar que dura a noite toda. Na vida real, isso não é muito aconselhável, viu? Para Lumertz, o ideal é que o plug não permaneça por mais de trinta minutos lá atrás.

“Isso pode prejudicar a musculatura do assoalho pélvico, principalmente se o brinquedo for pesado. Aí quando a pessoa realmente quiser usar, o plug anal não vai parar e ela pode pensar que está com o ‘cu’ frouxo ou estragado”, brinca a especialista.

Luana explica que, normalmente, o produto fica bem “justinho” e acoplado na região anal. Porém, se a musculatura estiver enfraquecida, ele realmente vai cair. “Agora, se você quiser muito fazer essa brincadeira de usar em algum jantar ou festa, opte pelos plugs mais levinhos, como os de silicone. Mas o aconselhável é usar apenas por meia hora e de preferência apenas durante o sexo ou masturbação.”

Tamanho faz a diferença?

Lumertz garante que o tamanho do plug não irá influenciar na quantidade de prazer experimentada: “A região anal é bem diferente do canal vaginal. Ambas são muito flexíveis, mas o ânus é menos sensível. Portanto, depois de um tempo, não sabemos dizer se há um dedo ou uma mão lá dentro. Essa é uma região que alarga indefinidamente de acordo com o seu diâmetro de quadril”, afirma.

De acordo com a cofundadora do Egalité, o prazer está mais relacionado às terminações nervosas do ânus e aos níveis de excitação com a prática. “Em casos de pessoas com próstata, a satisfação pode ser ainda mais acentuada.”

Por que você deveria se abrir à experiência?

Luana declara que, quando nos abrimos a novas possibilidades no sexo, experimentamos orgasmos e sensações inéditas. “Até mesmo a relação com quem amamos passa por mudanças. Pode reparar: quem se joga nessa aventura acaba sentindo um maior senso de intimidade e conexão com a parceria”, declara.

A educadora sexual também afirma que não é incomum que muitas mulheres vivenciem um grande empoderamento através do sexo anal: “É uma vitória sentir vontade de fazer algo, colocar o fetiche em prática e ver que deu tudo certo. Conseguir bancar o próprio desejo afeta a nossa autoestima. É algo bastante subjetivo e bonito.”

Claro, muitos têm resistência à prática por conta de barreiras culturais. Mas Lumertz reforça que não devemos encarar o plug (ou o sexo anal) como algo proibido, errado ou feio. “Também não se preocupe tanto com a possibilidade de sujar ou ter algum odor forte. Quem colocar o plug em você saberá que a região pode sujar, faz parte”, diz.

Existem contraindicações?

De acordo com Luana, pessoas com hemorroida ativa precisam ao menos falar com um médico antes de se divertir com os plugs. Mas de forma geral, esses brinquedinhos podem (e devem) ser utilizados por todxs. “Precisamos aceitar que essa é uma parte do corpo como qualquer outra e podemos sim sentir prazer com ela”, conclui.