Entenda como a lingerie impacta a sua silhueta

Ao comprar as nossas peças íntimas nunca imaginamos que talvez a roupa que estamos levando para casa pode trazer malefícios para o nosso corpo, como a mudança da silhueta natural. Vivemos isso nos anos 2000, com as polêmicas calças de cintura baixa, e agora estamos passando por algo parecido com as lingeries. Roupas essas que acompanham a gente independente do look escolhido e podem causar alterações significativas nas nossas curvas quando não escolhidas da maneira correta.

Com o olhar voltado para a forma corporal, CLAUDIA conversou com o biomédico e mestre em medicina estética, Thiago Martins, que ensina como levar a peça íntima proporcional ao seu corpo para casa. Confira:

Antes de tudo, tire suas medidas

Assim como todas as roupas que compramos, as lingeries também precisam estar de acordo com as nossas medidas. “Para descobrir o tamanho correto da sua calcinha você precisa medir cintura e quadril. Então você vai colocar a fita métrica dois dedos acima do seu umbigo para ter uma medida mais exata e depois vai medir a parte mais alta do seu bumbum. Tudo isso com a postura ereta, vendo se a fita está posicionada da maneira correta para não ter erro”, explica o especialista.

Mas como é a forma correta de medir o tamanho do sutiã? Thiago também ensina. “Para ter a medida certa do sutiã a mulher deve medir o tórax. Com a postura ereta, ela deve colocar a fita métrica abaixo da linha dos seios para assim ter sua medida exata e conseguir o melhor sutiã nas lojas que já tem o costume de comprar”, salienta.

Escolhendo a calcinha certa

Entendemos como tirar as medidas para comprar nossas peças íntimas, agora vamos ao melhor modelo para levar para casa. “Sem dúvidas a melhor escolha de calcinha é a com o cós alto ou chamada cintura alta. Geralmente as mulheres usam a peça com a alça bem pequena e apertada, que é o que pode modificar a forma natural da silhueta. Então meu conselho é evitar peças que apertam na região, tanto na barriga como nos flancos. A alça não deve ser frouxa ou apertada demais, deve se ajustar corretamente ao seu corpo”, ensina.

Thiago também deixa uma dica para aquelas mulheres que eventualmente querem usar uma calcinha mais sexy. “Uma dica é carregar na bolsa a calcinha própria para ter momentos íntimos e, ao chegar no local, seja em uma viagem ou no motel, apenas trocar. E as que querem usar somente para elevar a autoestima o uso não está proibido, mas evite a frequência”, recomenda.

Qual o melhor sutiã?

Fugir dos sutiãs apertados e com ferros é a melhor escolha que você pode fazer, de acordo com o mestre em medicina estética. “O sutiã mais apropriado é aquele que te garante conforto. Então os que possuem ferro, bojo, são apertados não são os adequados, pois marcam e no caso dos que são apertados podem até atrapalhar na circulação sanguínea e modificar a silhueta”, alerta.

Cinta remodela o corpo: mito ou verdade?

Se você está usando cinta e não faz atividades físicas temos uma má notícia: ela não vai remodelar o corpo – ainda mais se você está tentando corrigir anos de lingerie usada da maneira incorreta. “A cinta trabalha como se fosse a musculatura e, quando você não faz atividade física e usa somente a cinta, o seu músculo fica fraco ao invés de mais forte. Por isso, se for usar esse meio para remodelar o corpo que seja com atividade física e monitorada por um especialista”, recomenda.

Se deu conta que comprou errado a vida toda a sua lingerie e quer atualizar sua gaveta de roupas íntimas?

