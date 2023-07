Estão abertas as inscrições para a 10ª temporada de “Louva a Deusa”!

A “Louva a Deusa” está chegando com a sua décima temporada, e você já pode participar! A temporada planeja ser a maior de todas, com convidados especiais e, claro, com gravações abertas ao público. Os episódios serão gravados aos domingos, de 33/07 a 01/10, no CineClube Cortina, onde o público poderá vivenciar gravações de podcasts, palestras e integração da comunidade LGBT, tudo ao mesmo tempo!

Louva a Deusa

A Louva a Deusa é um podcast LBT+ (lésbica, bissexual, trans +), feminista e potente, idealizado por Sofia Menegon, consultora em relacionamentos, sexualidade e colunista da CLAUDIA. O programa discute a respeito de assuntos que a sociedade enxerga como proibidos, como a sexualidade feminina e vibradores.

O podcast se torna uma rede em que mulheres podem tirar suas dúvidas sobre sexo, amor, autoconhecimento, entre outros temas variados, e levar novas questões para serem postas em pauta. “Senti muito essa necessidade de um lugar para tirar dúvidas e onde mulheres se sintam livres para falar de sexo e sexualidade, assim nasce a Louva a Deusa, onde criamos vínculo até com nossas especialistas convidadas para levantar temas”, conta Menegon sobre a iniciativa.

Nesse podcast não há limites para trazer a verdade e, o melhor, conta com a participação de diversos convidados ilustres. Desde 2019, já entrevistaram figuras como Samara Felippo, Carol Biazin, Juliana Alves, Magá Moura e Bielo Pereira. A Louva a Deusa quebra as barreiras do inesperado e é uma porta para o amor próprio e o autoconhecimento!

Você já pode ouvir as últimas nove temporadas da Louva a Deusa no Spotify e esperar pelos próximos episódios:

Como posso participar?

E se você já está ansiosa para ouvir a 10ª temporada de Louva a Deusa, você só precisa se inscrever para participar das próximas gravações! As gravações serão feitas aos domingos, de 23/07 ao 01/10 a partir das 10:00 horas, no CineClube Cortina, em São Paulo. As gravações são abertas ao público, e além de escutar uma conversa maravilhosa, também terá uma sessão de comidinhas antes das talks.

As inscrições para o primeiro episódio já esgotaram, e contará com uma conversa sobre padrões de beleza com Amanda Souza, ex-participante do Casamento às Cegas, consultora de estilo e influenciadora, e Rafaela Ferreira, autora, atriz e apresentadora.

Mas as inscrições para o segundo episódio ainda estão abertas e contará com uma conversa sobre relações tóxicas, com a participação de Giovanna Heliodoro, criadora de conteúdo, historiadora e escritora, e Bruna Pimenta, criadora de conteúdo, roteirista e produtora. Você pode se inscrever agora aqui!