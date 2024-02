Yasmin Brunet diz ter lipedema. Entenda a doença

No BBB24, Yasmin Brunet afirmou ter lipedema, sofrendo frequentemente com inchaços e dores nas pernas. A doença, que muitas vezes é confundida com gordura localizada e até obesidade, ainda é pouco discutida e diagnosticada por aqui. Mas, afinal, do que se trata? Quais as causas? Aqui, aprendemos juntas sobre o assunto.

No reality, a modelo chegou a comentar com Wanessa que terá que fazer uma cirurgia para tratar a condição, e que vem sentindo incômodos constantes – além de uma queda na autoestima, bastante frequente em mulheres que recebem o diagnóstico. “Nunca me senti tão desconfortável dentro do meu próprio corpo”, contou.

O que é lipedema?

Segundo o médico Fabio Kamamoto, o lipedema é um tumor de gordura que atinge extremidades do corpo como pernas, joelhos, coxas e braços, que surge como uma resposta do corpo aos hormônios femininos.

O que causa a doença?

Embora as causas do lipedema ainda sejam desconhecidas, em entrevista recente à Claudia, o profissional afirmou que puberdade, gravidez e menopausa podem desencadear a doença por serem momentos em que o corpo tem uma grande quantidade de hormônios femininos em ação.

O uso de pílula anticoncepcional e terapias de reposição hormonal também podem ser gatilhos.

Sintomas do lipedema

Uma das principais características do lipedema é o acúmulo de gordura em apenas nas extremidades do corpo, sem que ela atinja o tronco, por exemplo.

Entre os sinais de alerta estão a dor, queimação, sensação de peso na região e manchas roxas.

Como tratar o lipedema

A doença, que é considerada crônica, pode ser controlada e é dividida em estágios 1, 2, 3 e 4.

Uma das ações de controle comuns após o diagnóstico é a adoção de uma dieta anti-inflamatória, com restrição de carboidratos, gorduras, sódio e carne vermelha, que ajuda na redução das dores. Também é recomendado fazer atividades físicas, principalmente na água, e controle do peso.

Para estágios mais avançados, como 3 e 4, é necessário fazer a remoção das células de gordura através da lipoaspiração ou cirurgia, já que a mobilidade tende a ficar reduzida.