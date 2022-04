Disfunção erétil pode matar? Veja mitos sobre a ereção no Dia da Mentira

Já que estamos no Dia da Mentira, que tal relembrar os maiores mitos sobre a ereção? Há quem afirme que a disfunção erétil é “coisa de gente velha”. Outros declaram que distúrbios na ereção são capazes de matar ou diminuir o tamanho do pênis. Loucura, né? Porém, mesmo que algumas destas informações sejam falsas, elas são capazes de provocar ansiedade e insegurança em muitas pessoas.

Mas, agora, vem cá: será que existe verdade em algumas dessas falácias? Ou elas não passam de bobeiras para assustar e prejudicar? Para desmentir — ou confirmar — algumas das alegações mais famosas sobre a ereção, Claudia conversou com o Dr. Danilo Galante, urologista pós-graduado em cirurgia robótica pelo Hospital Oswaldo Cruz. Confira:

Disfunção erétil só acontece com idosos?

Mentira. De acordo com Danilo Galante, a disfunção erétil acontece tanto com idosos quanto com jovens: “Em pessoas mais velhas, a disfunção ocorre por comorbidades — especialmente a hipertensão e diabetes. Já entre as gerações mais novas, o distúrbio normalmente tem raízes psicológicas”, explica o urologista.

Os jovens até podem sofrer com doenças que provocam a disfunção — como obesidade, problemas hormonais e diabetes juvenil —, mas muito menos que os idosos. “Estresse, ansiedade e depressão são os fatores que realmente intensificam a condição entre adolescentes e adultos”.

Sexo oral melhora a qualidade da ereção?

Mentira. Apesar de muitas pessoas afirmarem que sim, não há uma relação direta entre o sexo oral e uma ereção de maior qualidade. “Se você tiver uma atração muito forte pela pessoa, terá uma libido maior. Mas isso não acontece apenas pelo sexo oral: as práticas anais também podem estimular uma ereção de maior qualidade. Mas esses exercícios são apenas ingredientes nesta poção mágica do sexo”, esclarece o especialista.

Disfunção erétil pode matar?

Verdade. Primeiro, não se assuste: a disfunção erétil provocada por fatores psicológicos não irá matar ninguém. Contudo, quando a condição está atrelada a outras doenças, o risco de morte pode ser real.

“Quem tem disfunção causada por comorbidades pode ter obstruções tanto nas artérias que levam o sangue para o pênis quanto nas artérias que levam o sangue para o coração. Ou seja, se há dificuldades em ‘encher’ o órgão genital, também haverão desafios em preencher o músculo cardíaco. Portanto, esse distúrbio traz mais riscos para o desenvolvimento de doenças no coração”, alerta Danilo.

Os anéis penianos melhoram problemas na ereção?

Mentira. Apesar de serem ótimos aliados durante o sexo, os anéis penianos não são capazes de curar a disfunção: “O que esses objetos realmente fazem é aprisionar o sangue no pênis. O membro é preenchido quando as artérias levam sangue aos corpos cavernosos. E para que esse sangue não saia pelas veias, os anéis as comprimem, deixando o pênis enrijecido por mais tempo. Isso não é um tratamento, e sim, apenas uma forma de prolongar a ereção”, declara.

Masturbação em excesso provoca disfunção erétil?

Mentira. Segundo Danilo, homens e mulheres possuem um desejo inerente por sexo. Porém, essa saciedade diminui a cada vez que temos um orgasmo: “Depois de dois ou três orgasmos no mesmo dia, as chances de você querer ou pensar em sexo diminuem bastante. Portanto, pacientes que se masturbam em excesso podem ter uma libido reduzida, procurando menos relações sexuais. E claro, isso acaba afetando a ereção de forma secundária. Não é que a masturbação seja prejudicial. Pelo contrário, ela até ajuda se for praticada em doses ideais, pois serve como estimulante”, afirma.

A atividade física faz bem para a ereção?

Verdade. “A atividade física é uma ótima aliada da ereção, pois aumenta os níveis de testosterona, e diminui as quantidades de colesterol, triglicérides e glicemia no sangue, que são adversários da ereção”, aponta Danilo. Além disso, o urologista acrescenta que os exercícios físicos fazem com que nós tenhamos uma maior autoestima: “Com a autoconfiança fortalecida, o sexo acaba se tornando muito mais fácil”.

Ereção fraca diminui o tamanho do pênis?

Mentira. Normalmente, as pessoas se referem a este problema como ‘meia ereção’ ou ‘meia bomba’. Isso acontece quando o pênis não é preenchido completamente. “Se os cilindros do órgão genital não estiverem cheios de sangue, você não conseguirá ver o tamanho completo do membro”, diz Galante. Porém, isso não significa que você irá perder o comprimento do pênis.