Aplicativo ensina de masturbação guiada a dicas de saúde da mulher

O Share Your Sex, grupo do Facebook que ajuda usuárias da rede social a explorar as zonas de prazer, tirar dúvidas de saúde e questões femininas, reúne condições ideais para uma mulher se sentir segura e confortável para falar de sexo e outros assuntos ligados à sua intimidade. A fórmula fez tanto sucesso, que, em junho, ganhou mais uma frente de atuação: o aplicativo Share Your Sex.

Mariah Prado, fundadora do grupo, resolveu investir em um diferencial para aplicativo. Agora, todos os gêneros são bem-vindos. No entanto, há uma área 100% feminina.

“Na plataforma SYS, temos a área liberada para todas as orientações sexuais e identidades de gênero. Nesta etapa de acesso, a pessoa precisa ter declarado o gênero feminino ao se cadastrar e feito uma vídeo selfie de três segundos comprovando a identidade que será avaliada pelas nossas moderadoras”, explica sobre o processo para uma usuária entrar na parte restrita às mulheres.

Outra motivação para o nascimento da SYS foi a nova política do Facebook, que acaba bloqueando alguns tipos de dúvidas. Com medo de um dia o grupo não poder existir mais, Mariah resolveu procurar apoio de patrocinadores para a ideia do app sair do papel.

“Em janeiro, começamos a desenhar o aplicativo e buscar patrocínio. Com apoio das marcas Jontex, Olla, Fun Factory e Excitame, a plataforma surgiu em cinco meses”, lembra.

Tanto a saúde da mulher quanto a credibilidade das notícias compartilhadas na comunidade foram pontos de alerta na concepção do aplicativo. “Muitas mulheres recorrem ao grupo em busca de informações sobre seus corpos, seus direitos e até sobre questões de saúde, mas nessa troca não é possível saber se quem está do outro lado dando a dica é um profissional da área, por exemplo. Em era de fake news, precisamos combater com fatos”, defende a idealizadora do aplicativo.

Antes de colocar o app à disposição do público, Mariah criou a SYS Club, plataforma de áudios voltada para o prazer feminino. Nela, é possível encontrar áudios eróticos, masturbações guiadas, meditações e diversos podcasts desenvolvidos por profissionais da saúde (acesse aqui). No aplicativo SYS, as mulheres encontram uma prévia da SYS Club.

Opinião de quem usa

“Atendeu muito bem minhas expectativas, pois concentrou as informações que antes ficavam no site e nos grupos do Facebook. Como hoje acessamos muito mais as coisas pelo celular, foi ótimo ter um aplicativo dedicado a isso”, afirma a engenheira eletricista e usuário do app, Jéssica Macedo, 31 anos.

Ela também comenta um pouco das dúvidas que tira no aplicativo. “Já foram diversos temas em que busquei o grupo, como indicações de ginecologista, experiências e informações de diferentes métodos contraceptivos, dicas de autocuidado e outras mais picantes”, revela.

Para a usuária, um detalhe pode melhorar a navegação. “Acho que poderia ter uma ferramenta de busca, mas as desenvolvedoras já avisaram que está entre as próximas funcionalidades que entrarão. Outra coisa legal é que as novas funções do grupo estão partindo de nós, usuárias e todo mês poderemos votar qual será o próximo passo”, explica sobre a interação que há com os programadores.

Onde encontro o aplicativo?

O aplicativo está disponível de graça para celulares Android e IOS (baixe aqui). Além disso, há uma opção de plano pago com masturbação guiada a partir de 9,70 reais semanal.