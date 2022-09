Como abrir o relacionamento? Como dar os primeiros passos

Por mais que esteja em pauta e seja cada vez mais comum entre os parceiros e parceiras, abrir um relacionamento não é algo fácil de se fazer. Antes de tomar a decisão, é preciso muita conversa e clareza para evitar discussões e, claro, o famoso ciúme. Segundo Renata de Azevedo, psicóloga e especialista em relacionamento, abrir a relação é um processo que deve ser feito com muita comunicação e com regras pré-determinadas. “Para um relacionamento aberto funcionar, é preciso estabelecer e cumprir regras desde o início”, diz Renata.

Alguns dos principais questionamentos que devem ser feitos para que o relacionamento aberto funcione são: o outro irá saber quando um sair com alguém? Pode sair com pessoas conhecidas? Pode sair com pessoas mais de uma vez? “É preciso entender todos os acordos e possibilidades que vem junto com um relacionamento aberto antes de levantar a conversa”, pontua a psicóloga.

Para ela, uma forma de dar início ao assunto é ir aos poucos – citando uma reportagem, perguntando a opinião da outra pessoa e citando alguns casos já conhecidos. Além disso, a terapia de casal também pode ajudar. “É muito comum que nessas conversas apareçam fantasias ou crenças, do tipo ‘e se ele se apaixonar por outra pessoa?’ Então, terapia nesse momento é indicado para que o casal experimente esse processo”, explica.

É importante que ambas as partes entendam que existem prós e contras em abrir o relacionamento, e por isso esse pode ser um movimento realizado aos poucos, para que essas questões sejam entendidas e amadurecidas.

Continua após a publicidade

Outra dica da especialista é fazer algumas experiências para entender como o casal se sente quando um terceiro é envolvido – um encontro a três ou uma casa de swing, por exemplo. “É uma espécie de teste para entender o que funciona e o que não funciona, para entender até onde ambos se sentem confortáveis na nova forma de se relacionar”, diz Renata. “Aí sim dá para definir se o relacionamento está pronto ou não para isso”, conclui.

Por fim, é importante entender – e esclarecer – alguns conceitos, como o de fidelidade, de sexo e de amor. Afinal, é muito comum que entre as pessoas existam entendimentos diferentes sobre esses termos. “Se isso já é importante em um relacionamento convencional, em um relacionamento aberto essas definições precisam estar ainda mais claras”, diz.

A chave do sucesso para esse relacionamento é: sinceridade e comunicação! Não importa se as regras são universais ou individuais de cada casal. “O que importa é que os combinados sejam verdadeiros entre os parceiros e funcionem para ambos. E, claro, sejam cumpridos”, finaliza.