Posição Amazona: Como ter mais prazer na pose clássica

Você é do time que curte testar novidades no sexo ou prefere o básico muitíssimo bem feito? Há certas posições sexuais que parecem complicadas, mas vale a pena inovar, né?! Que o tédio só habite mesmo o nosso sono! Explorar coisas novas é uma ótima forma de apimentar a relação. Falando nisso, já ouvi falar da posição Amazona? É uma variação da cavalgada, onde a parceira assume o controle, montando sobre o parceiro. Excelente para controlar a situação, intensidade da penetração e estabelecer contato visual.

A posição sexual recebeu esse nome como uma referência às guerreiras da mitologia grega conhecidas por Amazonas. Mulheres conhecidas por sua independência, força e habilidades de batalha. O título acaba sendo autoexplicativo: como é a mulher ou pessoa com vagina que guia e comanda os movimentos durante a relação sexual, isso se associa ao empoderamento e domínio feminino. “As mulheres não foram ensinadas a ter autonomia e protagonismo na hora do sexo, claro que isso vai muito além da posição”, completa a sexóloga, terapeuta e educadora sexual Sabrina Munno (@sabrinaterapeuta).

Como fazer a posição Amazona?

Essa posição é super possível de realizar. Como já citamos, a parceira é quem assume, então o parceiro precisa se deitar com a barriga para cima e levantar as pernas. A mulher se agacha e se encaixa no pênis, literalmente sentando nele. A partir disso, a penetração começa e o controle do ritmo da cavalgada fica com quem está por cima. É uma posição que pode ser feita também para penetração anal ou com o auxílio de uma cinta peniana.

Confira na ilustração abaixo:

Essa posição, inclusive, tem variações. Há uma opção em que a parceira pode ficar de cócoras com as pernas ligeiramente abertas em cima do parceiro levando os joelhos até o peito. “Desta forma o movimento ficará mais cansativo, pois a força nas pernas será maior”, conta a profissional. Para ajudar, ela recomenda o parceiro sentar-se em uma cadeira e a mulher realizar o movimento com as pernas abertas e os pés no chão. “Se a altura não ficar de acordo, use um salto, desta forma a força nas pernas para executar o movimento ficará mais leve pois terá apoio”, completa.

Vantagens da posição Amazona

“É uma posição que proporciona o olho no olho e a leitura do que cada um está sentindo no momento”, conta a sexóloga. A pessoa que está por cima é quem toca as rédeas, guiando o parceiro, assumindo o comando dos movimentos e o ritmo da relação sexual, isso proporciona uma exploração de ângulos e estímulos. A posição Amazona deixa o clitóris em contato com o corpo do parceiro, ótimo para estimular a região.

Além desse estímulo, a penetração pode ficar mais profunda, o que é ótimo para quem está penetrando, conta Sabrina Munno. “Ao mesmo tempo em que a penetração poderá ficar mais controlada, caso ocorra algum desconforto”, explica. Ela pontua que esse jogo de controle, de quem comanda a relação no momento, pode ser um ótimo estimulante.

O contato visual é outra vantagem, garantindo ainda mais intimidade, o que pode gerar mais intensidade e conexão, seja emocional ou física. “Para o emocional, é uma posição que permite um contato visual muito forte, e dependendo do momento em que o casal se encontra ou até mesmo da educação sexual de ambos, esse contato pode ser desconfortável por proporcionar muito desejo, prazer”, explica a sexóloga. É uma linguagem não verbal muito importante.