Posição missionário e mais: Sexo básico, mas bem feito

Aquela ideia de gemidos altos, posições sexuais performáticas performáticas e cenário de milhões na hora da transa está diretamente relacionada com a pornografia mainstream que, vale lembrar, não é a realidade — mas ficção. Desse consumo, tem-se a falsa sensação de que para se satisfazer e satisfazer o outro (ou pelo menos o surpreender) é preciso muita criatividade. Antes de tentar as posições mais elaboradas do kama sutra é preciso dar um passo atrás e se perguntar: e como vai o básico? Por que a posição missionário, o “papai e mamãe”, não pode ser também uma ótima opção para o prazer?

É um mito acreditar que um sexo extraordinário demanda esforços. Na realidade, ele demanda outras questões, como o autoconhecimento e a presença. “Existe a ideia de que o prazer é algo complicado, mas não. O nosso corpo já vem de nascença preparado para senti-lo. Porém, em uma sociedade machista e com tantas distrações, nos distanciamos desse prazer tão natural e fácil de sentir”, introduz Lua Menezes, escritora e especialista em sexualidade positiva. Para ela, o básico é conhecer o próprio corpo e ter familiaridade com ele — o que, infelizmente, ainda é um tabu para boa parte das mulheres.

E esse autoconhecimento é uma espécie de jornada, um exercício diário. “Estamos sempre mudando. E os nossos desejos também mudam conforme a parceria, o momento da vida, a idade… Esse é o segredo, porque se a gente foca só na técnica ou na performance, se esquece do prazer. Pode ser muito mais prazeroso e construtivo focar no básico”, acrescenta Clariana Leal, educadora sexual e especialista em prazer feminino.

Esteja presente na hora do sexo

Além de conhecer o próprio corpo, saber o que te faz gozar e como — seja com o sexo básico ou com o performático — significa estar presente. “Para um sexo bem-feito, a gente precisa de autoconhecimento, escuta e muita vontade. As técnicas a gente aprende com a experiência e o diálogo, podendo ser verbal ou corporal. O prazer, o orgasmo e a posição são coisas que vamos descobrindo com a nossa vontade. O sexo bem-feito é aquele feito com intenção e presença”, afirma Clariana.

Entender a relação da mente com o corpo é imprescindível — talvez não seja algo tão bááásico assim, mas é um processo necessário para nos libertarmos de quaisquer amarras inconscientes —, porque um dos maiores empecilhos para sentirmos prazer é o nosso cérebro. São as distrações, as noias, todas as vozes que habitam a cabeça que nos afastam de nós mesmas na hora H (e na vida como um todo, claro).

“Um dos maiores empecilhos para o prazer é a nossa cabeça, as distrações e as vozes que ficam: ‘nossa, você está demorando muito para gozar’ ou ‘sua barriga está estranha’. Quanto mais distraída a gente está, menos a gente sente e, quanto menos a gente sente — mesmo estando em uma posição mirabolante —, mais a gente acredita que precisa de algo mais ousado ainda para sentir. E não é verdade. Talvez o básico seja como desligar todas as distrações da cabeça para poder se conectar com o corpo”, diz Lua Menezes.

Posições sexuais fáceis e prazerosas

Uma das posições mais conhecidas é a missionária — popularmente conhecida como “papai e mamãe”. Ela é a mais vista na mídia, cinemas e novelas e vem de um histórico bem religioso, Clariana explica: “É uma posição que foi trazida pelo cristianismo como a única possível e bem vista aos olhos de Deus. Feita para procriação, tem a dominância masculina como foco…”

Basicamente, a missionária é a posição em que a pessoa que está sendo penetrada está deitada de barriga para cima, enquanto a pessoa que está penetrando esta por cima dela fazendo os movimentos. Porém, limitar o “papai e mamãe” a algo religioso pode desprezar a possibilidade orgástica contida ali. “São corpos que ficam colados, tem o olho no olho, tem outros modos de viver essa posição, que é muito gostosa. Dá para explorar formas que sejam justas para todo mundo. É uma posição rica em história e também em ressignificação do que foi e do que é agora”, complementa a educadora.

“De fato, é uma das posições mais comuns, principalmente se levarmos em conta que vivemos em uma cultura de prazer falocêntrica que privilegia os homens. Porém, pode sim ser uma posição ótima para a mulher, especialmente se considerarmos a possibilidade de fricção: uma pressão na pélvis, que estimula o clitóris”, acrescenta Lua. Ou seja, dá para fazer um “papai e mamãe” e ter um combo de prazer com o estímulo vaginal, vindo da penetração, e o clitoriano indireto dessa massagem. “Para mim, esse é o segredo: uma penetração que não fica só no bate-estaca, mas que faz quase que uma pressão na pélvis da mulher”, pontua.

Das tidas como básicas, além da missionária, conhecemos a “de ladinho”, a “de quatro” e a “cavalgada”, que ganhou espaço nas incontáveis letras de músicas atuais e se tornou viral como a famosa “sentada”. “Não existe uma receita de bolo quando o assunto é sexo. Tudo depende das preferências de cada um, e encontrar aquela que flui melhor para você. Estando com a cabeça focada no momento presente, é mais possível ler o corpo do outro, se mover dentro da situação erótica com mais desenvoltura. Um dos segredos para um sexo gostoso é fazer essa leitura e se comunicar”, finaliza Lua. Prontas para o aprimoramento?

Dando um ‘up’ na posição missionário

Dá para incrementar e deixá-la (ainda) mais prazerosa de diversas formas. Ferramentas e acessórios são mais que bem-vindos para expandir as possibilidades e o prazer:

Travesseiro: Uma das dicas mais fáceis é colocar um travesseiro embaixo do quadril, justamente porque irá levantar a pélvis da mulher e facilitar essa pressão para o estímulo clitoriano na hora da penetração. Masturbação: Enquanto a penetração está rolando, por que não se masturbar? Com a própria mão, estimular o clitóris na hora H pode ser sensacional. Vibrador: Encaixar um bullet ou um anel peniano podem ser formas de também intensificador o prazer feminino. Lubrificante: Em toda e qualquer posição, o lubrificante torna o sexo mais gostoso pois traz sensibilidade para a vulva e o pênis e, claro, ajuda a deslizar e a encaixar melhor 😉 Itens de BDSM: Para quem curte dominação, acrescentar uma algema para prender as mãos ou itens que trazem impacto, como chicote e palmatória, podem aprimorar o sexo.