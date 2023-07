O poder da lubrificação íntima para o sexo

Sabemos que na hora do prazer vale tudo, certo? Beijo na boca, carícias, abraços ou até mesmo, palavras de afirmação – porém, um dos pontos indispensáveis na transa com toda certeza é a lubrificação íntima.

Pensando nisso, conversamos com a terapeuta sexual Talita Bittencourt que é especialista em autoestima e libido feminina e dá dicas nas redes sociais de como tornar o sexo mais espontâneo. Ela também discute sobre a importância de manter a lubrificação na transa.

Como funciona a lubrificação íntima?

Com a lubrificação íntima, seja ela natural ou não, a masturbação e o sexo tornam-se ainda mais prazerosos, tanto pra você quanto para sua companhia.

Segundo Talita, a lubrificação é o principal aliado de um sexo prazeroso, já que tem como função tornar o ato mais confortável: “A principal função da lubrificação é proporcionar uma relação íntima mais agradável, prazerosa, livre de dor ou desconforto. Quanto mais excitada e mais lubrificada a mulher estiver, mais serão suas chances de chegar ao ápice do prazer, ou seja, o orgasmo.”

Ela ainda explica que o momento da transa é aquele em que você deve se sentir completamente à vontade: “É importante a entrega de 100% do seu corpo, sua mente e espírito no momento das preliminares, eles fazem a diferença!”

Como aumentar a lubrificação natural?

Se sabemos a importância da lubrificação durante a transa, como podemos aumentá-la? Talita explica que existem diversas formas de incluir a lubrificação no sexo, principalmente em mulheres que sofrem com a sua falta: “Hoje em dia existem uma infinidade de possibilidades para ajudar a mulher que sofre com o ressecamento vaginal. Desde cremes, lubrificantes e até mesmo procedimentos íntimos mais tecnológicos, feitos à laser ou pela injeção de botox na área íntima, que além de fortalecer a região, traz benefícios para dar um up na lubrificação.”

Vale ainda saber que alguns lubrificantes podem causar irritações e até ardência na hora do uso, portanto Talita indica verificar se sua composição está dentro dos conformes dermatológicos: “A região íntima é muito sensível, logo, compostos químicos encontrados na maioria desses lubrificantes causam ardência, dor, desconforto, coceira etc. A orientação que sempre dou é evite qualquer coisa com cheiro e cor, seja o lubrificante, seja o preservativo. Os que são à base de água, tendem a causar menos problemas, porém o uso contínuo pode alterar a mucosa vaginal, causando corrimentos e infecções tais como a candidíase.”

O óleo de coco se popularizou nos últimos anos, e também é uma alternativa na hora de manter a região mais úmida e lubrificada, porém a terapeuta faz um alerta sobre o seu uso junto à outras composições. “O óleo de coco extra virgem ou fracionado (prefiro esse), podem ser usados desde que essa relação seja feita com preservativo que não contenha látex, pois o óleo, em contato com o material, o faz romper. Existem profissionais que condenam o óleo de coco, assustando as mulheres com o risco desse rompimento, porém minha sugestão é que você use, faça seus próprios testes. Posso ser a exceção? Sim! Por isso sugiro que mulheres conheçam seus corpos. E entendam que o NATURAL funciona sim!”, aponta.

E a timidez?

Durante o sexo, não devemos ter vergonha de nada! A terapeuta afirma que a resposta para relações mais tímidas está no diálogo. “A primeira coisa que precisamos ter para se relacionar sexualmente com alguém, no mínimo, é a intimidade, justamente para poder expor determinadas dificuldades que necessariamente vão precisar da compreensão e do suporte do outro. Tem mulheres que morrem de vergonha de expor ao parceiro que não lubrificam tão bem, que antes mesmo do “rala e rola” já passam o lubrificante para parecer natural… isso é um grande erro! Qualquer relação pautada em mentiras, tende a dar muito errado! Portanto contra timidez, DIÁLOGO!”, adverte.

Ela também nos conta os momentos em que podemos usar o lubrificante: “Sempre que houver necessidade! Percebeu que mesmo estando excitada a lubrificação natural não acontece, já é hora de pensar em algo para ajudar nesse processo, pois manter relações à seco, é extremamente desconfortável e antinatural.”

O lubrificante com toda certeza é ótimo aliado para qualquer ocasião e idade, favorecendo não só as primeiras descobertas sexuais, mas também em tantos outros momentos de nossa vida. Escolha se sentir á vontade e não tenha medo de sentir o melhor que o prazer pode proporcionar.