6 motéis diferentões para curtir o Dia dos Namorados em São Paulo

Com o Dia dos Namorados se aproximando, está na hora de começar a fazer planos para celebrar a data. E por que não passar o dia a dois (ou a três) em um motel diferentão de São Paulo? O que não falta na cidade são opções para todos os gostos, incluindo temáticas egípcias, luxuosas — existe uma suíte na cidade que simula um iate — e cinematográficas. Legal, né?

A seguir, você confere seis motéis exóticos para curtir a ocasião romântica na cidade:

Lush

O ‘Lush’ entra nessa categoria por diversos motivos: em primeiro lugar, este é considerado o primeiro motel design do Brasil. Além do serviço premium, que conta com cardápio gourmet, carta exclusiva de cervejas importadas e adega de vinho climatizada em todos os quartos, o estabelecimento possui um cinema 4D privativo com mais de 100 títulos.

Sim, o cinema simula os movimentos dos filmes, garantindo uma noite no mínimo inusitada. O melhor de tudo: a experiência fica por conta da casa. Já quem estiver disposto a desembolsar um pouco mais de grana ainda pode curtir um voo de helicóptero por São Paulo antes de ir para o quarto.

Endereço: Av. do Estado, 6600

Farao’s

Os fãs de cultura egípcia têm motivos de sobra para conhecer o Farao’s, localizado no bairro do Ipiranga. Com valores entre R$ 70,00 e R$ 212, a opção entrega qualidade até mesmo em seus quartos mais simples.

Endereço: Rod. Anchieta, KM 10,5

Swing Motel

Entre os inúmeros quartos temáticos do Swing Motel, a suíte Moulin Rouge é uma das mais queridas. Com um décor que lembra o icônico cabaré em Paris, incluindo paredes e móveis vermelhos, o local garante que os fãs tanto do filme quanto do estabelecimento mergulhem no universo da França burlesca. Quer mais um motivo para visitar? O espaço tem uma enorme piscina, luzes de balada e até uma máquina de fumaça para performances eletrizantes.

Continua após a publicidade

Endereço: Av. Duquesa de Goiás 430, Morumbi

Motel Riviera

A grande atração do Motel Riviera conta com nada menos do que um espaço que simula um iate de luxo. O Grande Gatsby define! Dentro da suíte é possível encontrar um solário que funciona como cama, hidromassagem, adega e até churrasqueira.

Endereço: R. Itajá, 43 – Jardim Santa Cecilia, Barueri

Le Moulin Motel

Unindo luxo a uma decoração florestal, o Le Moulin Motel possui um terreno de 43.000 m² cercado por área verde, dando a sensação de estar em um local bem distante da agitada capital paulista.

Endereço: Av. Maria Servidei Demarchi 100 – Km 23 da Via Anchieta

Adventure Motel

Quem é fã de aventura precisa conhecer o Adventure Motel, que possui uma suíte Rapel com paredões de escalada e até mesmo plataformas que permitem saltar de grandes alturas. Quer mais? O local ainda conta com hidromassagem, cachoeira, cromoterapia, lareira e até jardim de inverno.

Endereço: R. Joaquim Marra, 548 – Vila Matilde