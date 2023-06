33% dos brasileiros celebram o Dia dos Namorados com amantes, diz pesquisa

O Dia dos Namorados é sinônimo de romantismo e declarações carinhosas, certo? Mas para alguns, a celebração não serve apenas para presentear a pessoa com quem estamos “oficialmente”. Segundo levantamento realizado pelo Gleeden, maior plataforma do mundo para encontros extraconjugais, 33% dos brasileiros preferem celebrar o Dia dos Namorados com os amantes.

Como a pesquisa foi feita

A pesquisa, realizada com 7.500 usuários do aplicativo em território nacional, entre 30 de maio e 6 de junho, revelou que o motel é o local predileto por 80% daqueles que passam a data com o(a) amante, seguido dos restaurantes (64%). Em contrapartida, apenas 9% dos entrevistados revelaram a intenção de curtir a data em um motel com suas parcerias oficiais. Loucura, né?

“Chama atenção também a desculpa que os brasileiros dão aos parceiros para celebrar a data com o(a) amante. Quase metade das pessoas ouvidas, (44%), alegam ter algum compromisso no trabalho. 11% dizem sair com os amigos e outros 11% simplesmente desaparecem no horário do encontro, sem dar nenhuma satisfação”, revela Silvia Rubies, diretora de Comunicação do Gleeden para América Latina.

60% dos amantes recebem presentes na data

No que diz respeito à troca de presentes no Dia dos Namorados, 90% dos participantes afirmam comprar presentes para seus parceiros estáveis, enquanto 60% optam por presentear seus amantes. Além disso, 20% não se incomodam em gastar o mesmo valor (ou mais) em mimos para seus casos extraconjugais.