O Dia dos Namorados merece uma celebração especial, mesmo que de última hora. Uma receita afetiva, uma playlist especial, uma mesa decorada com carinho… Fazer o romance surgir não é difícil!

Para você que deixou os preparativos para o último momento, mas ainda assim não quer deixar a data passar em branco, trazemos dicas práticas para celebrar com um jantar e muito amor. Confira:

10 dicas para comemorar o Dia dos Namorados de última hora:

1) Simplifique o menu

Opte por pratos simples e fáceis de preparar, como massas, risotos ou grelhados. Evite receitas muito elaboradas que demandem muito tempo e ingredientes difíceis de encontrar. Aqui, damos várias dicas de receitas fáceis e para todos os gostos.

2) Faça uma lista de compras

Anote os ingredientes necessários e verifique o que você já tem em casa. Dessa forma, você evita esquecer algo importante e economiza tempo no mercado.

3) Cozinhe em conjunto

Dividir as tarefas com o(a) parceiro(a) pode tornar o processo mais divertido e rápido. Enquanto um prepara o prato principal, o outro pode cuidar da sobremesa ou dos acompanhamentos.

4) Aproveite ingredientes pré-preparados

Se o tempo está apertado, não há problema em utilizar ingredientes pré-preparados, como molhos prontos, massas frescas ou vegetais congelados. Isso agiliza o processo de cozimento.

5) Decore a mesa com simplicidade e requinte

Velas, flores e uma toalha bonita podem criar um ambiente romântico instantâneo. Use o que você tiver em casa para criar uma atmosfera acolhedora. Veja aqui algumas dicas para trazer um toque de romance para seu lar.

6) Escolha uma trilha sonora com significado

Uma música suave e romântica pode contribuir para o clima especial. Crie uma playlist com as músicas favoritas do casal ou opte por um serviço de streaming com playlists temáticas. Ah, e vale já colocar enquanto cozinha para ajudar a criar um clima!

7) Organize a cozinha

Certifique-se de ter uma bancada limpa e todos os utensílios necessários à mão. Isso facilitará o processo de preparação e evitará atrasos.

8) Prepare uma entrada rápida

Uma salada fresca, uma tábua de queijos e frios ou uma sopa simples podem ser opções práticas e saborosas para abrir o apetite. Essa salada de folhas com nozes caramelizadas e vinagrete de romã é uma opção certeira!

9) Escolha uma sobremesa fácil

Frutas com chantilly, sorvete com calda de chocolate ou uma torta pronta são opções deliciosas e fáceis de servir. Esse crepe de morango, por exemplo, é fácil de fazer.

10) Por fim: aprecie o momento

Lembre-se de que o jantar romântico é uma oportunidade de conexão e celebração. Aproveite a companhia um do outro, desconecte-se de distrações e desfrute desse momento especial juntos.