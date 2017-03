Mãe quer que filho conheça homem que recebeu rosto de seu pai

Há 11 anos, o norte-americano Andy Sandness, 31, tentou cometer suicídio atirando contra o queixo. A tentativa não vingou e ele acabou com nariz, mandíbula e boca destruídos. Com o esforço dos médicos de Minessota, nos Estados Unidos, conseguiu reconstruir parte de seu rosto, que continuava desfigurado. Sandness era incapaz de comer e evitava espelhos.

No ano passado, recebeu a notícia de um potencial doador para um transplante de face: Calen “Rudy” Ross, que cometeu suicídio aos 21 anos. A viúva de Rudy, Lily Ross, 19, aceitou doar os órgãos, inclusive o rosto. Sandness recuperou a autoestima e agora deve conhecer Leonard, o filho que Lily e Rudy esperavam antes da morte trágica. “Quero mostrar ao meu filho todas as pessoas que seu pai salvou”, disse Lily ao jornal Daily Mail. Além de Sandness, ela tem contato com as pessoas que receberam os rins, pâncreas, fígado e coração.

A o transplante de Sandness durou 56 horas, para garantir que os nervos faciais se sincronizassem aos seus pensamentos. Assim que se viu no espelho, chorou e escreveu para os médicos: “Superou minhas expectativas”. Meses depois, ele já está bastante adaptado ao novo rosto. “Depois de vê-lo antes e depois em fotos, a única coisa que se assemelha ao meu marido é que eles não têm barba em um ponto específico”, contou Lily.

