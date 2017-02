3 opções de sapatos para o verão

Em altas (e altíssimas) temperaturas, manter a elegância também nos calçados é tarefa mais simples do que parece.

Tiras Grossas

As rasteirinhas de tiras grossas e ainda assim bem abertas dão peso inesperado ao look. Ficam lindas com vestidos longos, leves e coloridos.

1. Sandália de couro, Arezzo, R$ 179,90

2. Sandália de material sintético, Via Marte, R$ 74,90

Tiras Finas

Quer um toque sexy? Aposte nos modelos de tiras finas com amarração que sobe pelos tornozelos. Elas funcionam como acessório extra.

1. Sandália de couro, Schutz, R$ 350

2. Sandália de material sintético, Via Mia para Dafiti, R$ 59,99

Salto Quadrado

Os modelos de salto quadradinho combinam charme e conforto. Com minissaia ou short, fica ainda mais com a cara da estação.

1. Tamanco jeans, Vicenza, R$ 264,75

2. Mule de couro, Wirth, R$ 319,90