20 receitas com berinjela para incluir no cardápio

1. Pizza de berinjela

A pizza de sexta-feira fica mais gostosa com o recheio de berinjela.

2. Quibe de berinjela e ricota

Para os vegetarianos, a dica é este quibe de berinjela e ricota.

3. Berinjela à parmegiana

Bem suculenta, esta berinjela à parmegiana é a pedida certa

4. Antepasto de berinjela com picles

Está organizando um evento e não sabe o que servir para seus convidados? Que tal este antepasto de berinjela?

5. Salada de penne com berinjela, feta e tomates confit

A dica da chef Ana Spengler para a entrada do almoço ou do jantar é esta salada de penne com berinjela, feta e tomates confit.

6. Dip de berinjela

Este dip de berinjela é excelente para ser servido junto a torradas e a palitos crocantes em eventos na sua casa.

7. Caviar de berinjela

Outro tipo de patê que fica ótimo para servir de entrada em eventos é este caviar de berinjela.

8. Lasanha de berinjela

Cada camada de berinjela desta lasanha vai conquistar o seu paladar.

9. Torta de berinjela

O gosto marcante da berinjela é suavizado com a leveza do sabor da massa dessa torta.

10. Berinjela recheada

Peito de frango, camarão rosa, tomate, alho, cebola, arroz, vinho branco, pimenta, sal, azeite e óleo podem se tornar o recheio perfeito para a sua berinjela.

11. Sanduíche de berinjela

O pão foi substituído pela berinjela neste sanduíche.

12. Berinjela assada com frango

Esta receita de berinjela assada com frango é uma dica para quem precisa de um prato prático para ser preparado na correria do dia a dia.

13. Espaguete com berinjela

Para acompanhar o macarrão, que tal pedaços de berinjela?

14. Macarrão delícia com abobrinha, berinjela e pimentão

Além do espaguete, o penne é uma opção de massa para ser apreciada com a berinjela.

15. Gratinado de carne e berinjela

A berinjela combina-se ao queijo parmesão na cobertura deste saboroso gratinado.

16. Berinjela com grão-de-bico

Para a entrada da refeição, uma ideia é servir esta salada de berinjela com grão-de-bico.

17. Torta de panqueca com ricota e berinjela

Panquecas são ótimas porque podemos devorá-las com diversos recheios, não é mesmo? E um deles é o de ricota e berinjela.

18. Cordeiro com refogado de trigo em grãos e berinjela

Com arroz ou outro acompanhamento, este cordeiro com refogado de trigo em grãos e berinjela é uma opção de prato principal para sua refeição.

19. Namorado assado com berinjela

A berinjela também vai muito bem com a carne de peixe, como mostra esta receita de namorado assado.

20. Gratinado de arroz e berinjela à parmegiana

Em um refratário levemente untado com óleo, leve ao forno camadas alternadas de berinjela, rodelas de tomate regadas com azeite e polvilhadas com orégano, mussarela e arroz e voilà: seu gratinado de arroz e berinjela à parmegiana estará pronto!