Jô Soares renova contrato com a Globo. Saiba quando ele volta

Depois de ter seu último programa exibido na semana passada, dia 16, Jô Soares decidiu manter o vínculo com a Rede Globo e renovou seu contrato com a emissora. As informações são da Central Globo de Comunicação, segundo o jornal O Globo.

Apesar disso, o humorista pediu um ano sabático para descansar e só deve começar a pensar em novos projetos no fim do próximo ano. A ideia é que o apresentador volte à TV só em 2018.

Foram 16 anos de “Programa do Jô” no ar, mas Jô segue à frente de talk-shows há quase 3 décadas. Em junho, durante uma entrevista com a atriz Regiane Alves, ele chegou a se emocionar ao dizer que não se aposentaria. “Eu não estou morrendo. Eu só posso te dizer que eu não vou parar. Alguma coisa eu vou fazer. Pelo menos assim espero”, declarou. A última temporada foi dedicada a homenagens e convidados queridos do apresentador.