E o Oscar de CLAUDIA vai para… Veja as nossas apostas!

Depois de assistir aos principais filmes que concorrem à estatueta, a correspondente Mariane Morisawa, em Los Angeles, elegeu os favoritos. Agora é comparar o resultado no dia 26.

Melhor filme

Moonlight – Sob a Luz do Luar

Vencedor do Globo de Ouro de melhor drama, o filme de Barry Jenkins fala de racismo, homofobia, vulnerabilidade causada pela pobreza e envolvimento com drogas sem cair em clichês. Apoiada por bela fotografia, a trama acompanha Chiron desde a infância, quando sofre bullying, passando pela adolescência, período em que reconhece seu afeto por um amigo, até chegar à vida adulta, encarando os desafios de um homem negro nos Estados Unidos.

Atriz

Isabelle Huppert (Elle)

Foi um ano excelente para papéis femininos – ainda bem!

Mas, como só uma pode levar a estatueta, é preciso falar da ousadia da francesa Huppert no longa de Paul Verhoeven. Ela desafia as convenções ao interpretar uma executiva de poucas emoções aparentes que reage com indiferença a um estupro.

O filme, controverso, recorre a um tom irônico para apontar a violência de um ato e o impacto que ele tem na vida dos envolvidos.

Ator

Casey Affleck (Manchester à Beira-Mar)

O irmão caçula de Ben Affleck tem tudo para sair de sua sombra com a interpretação do cabisbaixo Lee Chandler em Manchester à Beira-Mar. No filme de Kenneth Lonergan, ele se confronta com seu passado traumático após a morte do irmão, que lhe deixa em testamento a guarda do filho adolescente. O que mancha o favoritismo do ator são duas acusações de abuso sexual de 2010, abafadas com um acordo antes que fossem para julgamento.

Atriz coadjuvante

Viola Davis (Um Limite entre Nós)

Esta é a terceira indicação da americana – ela já foi candidata ao Oscar pelo papel principal, em Histórias Cruzadas, e como coadjuvante, em Dúvida. Em Um Limite entre Nós, ainda sem previsão de estreia no Brasil, interpreta Rose, esposa de Troy (Denzel Washington, que também dirige a trama), que abriu mão dos sonhos para sustentar a família. Agora, ela se divide entre o marido rígido e o filho, que busca um futuro bem diferente dos pais.

Ator coadjuvante

Mahershala Ali (Moonlight)

Conhecido pelo lobista Remy, em House of Cards, o americano revelou-se talentoso e versátil. Um ator de seu calibre merecia papéis grandiosos, mas sofre com a falta de oportunidades para negros em Hollywood. Em Moonlight – Sob a Luz do Luar, ele é Juan, traficante de um bairro pobre de Miami que ajuda o jovem Chiron a escapar do bullying praticado por outros meninos. Ao mesmo tempo vende drogas para a mãe do garoto.

Diretor

Damien Chazelle (La La Land)

O americano tem apenas 32 anos, mas um currículo invejável – ele também dirigiu o superpremiado Whiplash – Em Busca da Perfeição, de 2014. Repetindo a tendência, La La Land – Cantando Estações tem levado todas as láureas em festivais e premiações. O filme é ousado ao se declarar um musical, sem se limitar aos clássicos do gênero, e criar uma linguagem contemporânea. É na cena final que o jovem prova, definitivamente, seu talento.