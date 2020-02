Quer cruzar seu animal? Veja os cuidados necessários

Um dia antes do parto, a fêmea vai recusar água e comida

Foto: Getty Images

1. Qual a idade mínima indicada para o cruzamento?

Para os machos, a partir dos 18 meses. As fêmeas devem cruzar depois do terceiro cio.

2. E a máxima?

Para os machos, o ideal é até os 8 anos. Já as fêmeas devem cruzar apenas até os 5 anos, quando ainda estão no auge da fertilidade. Após essa fase, elas podem ter complicações durante a gestação ou no parto.

3. Impedir o animal de cruzar pode provocar algum dano à sua saúde?

Não. Cães que cruzaram várias vezes durante a vida e aqueles que nunca cruzaram têm as mesmas chances de desenvolver doenças. Essa possibilidade é reduzida apenas em cães castrados.

4. Existe um momento mais apropriado, durante o cio, para aproximar o macho e a fêmea?

Em geral, o 10º dia do cio é o mais fértil. Portanto, é o mais indicado para a ”lua-de-mel”. Promova um segundo encontro entre o casal no dia seguinte, para aumentar as chances de gravidez.

5. O que fazer se minha cadelinha, mesmo no cio, não quiser cruzar e tentar até morder o parceiro?

Pode ser que ela não esteja no período fértil e não queira cruzar. Para isso, dê uma forcinha para o namoro e coloque-os juntos alguns dias para que eles se acostumem um com o outro.

6. Fêmeas pequenas podem cruzar com cães de grande porte? E o contrário?

O casal deve ser compatível. As fêmeas pequenas não combinam com machos grandalhões. O feto pode crescer demais e, nesse caso, ela pode ter complicações na hora do parto. Já na situação contrária, ou seja, quando a cadela é maior que o macho, não há riscos.

7. O que fazer ao descobrir que a fêmea ficou grávida?

A única mudança necessária é oferecer à fêmea, nas duas últimas semanas de gestação, ração especial para filhotes, que é mais rica em proteínas e sais minerais. Se quiser, pode fazer um exame de ultra-som após o primeiro mês de gravidez, para descobrir o número de filhotes.

8. Como saber o dia em que ela dará cria?

Duas semanas antes da data prevista para o parto, prepare um ”ninho” num local da casa em que a cadela está acostumada a ficar. Um dia antes do parto, ela vai recusar água e comida. Quando começar a fazer força é sinal de que as contrações começaram. Se perceber alguma dificuldade, chame o veterinário.

Fonte: Marcelo Quinzani, veterinário da clínica PetCare, em São Paulo.