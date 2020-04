Procon-SP registra aumento de reclamações em compras online

Comprar online é uma das opções mais seguras nesta pandemia, porém, nem tudo tem saído como planejado. Nesta quarta-feira (22) o Procon-SP comunicou que no primeiro trimestre de 2020 houve um aumento nas reclamações de consumidores relacionadas a compras pela internet.

De acordo com o órgão, os problemas com compras online tem aumentado nos últimos anos. As principais reclamações envolvem demora ou não entrega do produto, cobrança indevida ou abusiva, produtos com defeito, problemas com contrato, serviço não fornecido, cancelamento da compra e entrega diferente do pedido.

No ano de 2016 foram mais de 37 mil atendimentos. Em 2017 mais de 39 mil, em 2018 o número aumentou para mais de 41 mil atendimentos e em 2019 mais de 78 mil. Os primeiros três meses de 2020 já somam quase a metade das reclamações do ano passado, com 35.789 atendimentos.

Nesse momento em que as compras online aumentaram, o consumidor precisa estar atento também ao sistema de trocas de cada fornecedor, para não ter mais dores de cabeça futuramente.

