Príncipe William, Taylor Swift e Bon Jovi cantam juntos em vídeo

É normal que algumas personalidades tenham gostos e dons escondidos. Mas poucas pessoas esperam que o príncipe William tivesse o sonho de cantar “Livin ‘on a Prayer” com outros artistas.

Leia mais: Gêmeos? Barriga de Meghan Markle deixa suspeitas

Foi em 2013 que, no palco do Kensington Palace, o duque de Cambridge performou a música com ninguém menos que Taylor Swift e Bon Jovi. A cena é tão diferente que acabou surpreendendo os fãs da realeza.

Não acredita nesse momneto um tanto quanto inusitado? Então confira o vídeo do momento:

Veja mais: Rainha Elizabeth revela, acidentalmente, foto de George e Charlotte

+ Decoração natalina do Palácio de Buckingham está incrível

Siga CLAUDIA no Instagram