Gêmeos? Barriga de Meghan Markle deixa suspeitas

View this post on Instagram

– Finally, Harry and Meghan were at a charity reception last night at St. Luke's Church in Kensington, West London. We can see Meghan's baby bump which is more and more visible! It's the miracle of life! ⛪️👶🏽💞 – Finalement, Harry et Meghan étaient hier soir à une réception caritative, se déroulant à l’église Saint Luke’s à Kensington, à l’ouest de Londres. Nous pouvons voir le baby bump de Meghan qui est de plus en plus visible! C’est le miracle de la vie! ⛪️👶🏽💞