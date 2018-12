Príncipe William faz piada com roupa de Kate Middleton

Quem disse que piadas estavam proibidas na família real? Em clima total de espírito natalino, Príncipe William não poupou sua esposa, Kate Middleton, da brincadeira com o seu look depois da Duquesa posar por uma foto ao lado de uma árvore de natal.

Toda a situação começou quando o casal fez uma curta viagem até a República de Chipre, na Europa, para homenagear os militares da região. Enquanto isso, o momento foi registrado com uma foto posada de todos.

O que William não deixou passar foi que o visual de Kate era semelhante à cor da árvore. “Minha esposa está camuflada contra a árvore”, brincou.

Kate e os demais presentes riram com o comentário do príncipe. Para o evento, a Duquesa estava vestindo uma jaqueta verde escura que combinou com os tons da árvore.

Confira o momento:

