Perfil cria versão brasileira de pôsteres e faz sucesso no Instagram

Um perfil no Instagram teve uma ideal super legal: adaptar pôsteres de filmes que são um sucesso no mundo cinematográfico com atores e atrizes brasileiros. As postagens estão fazendo sucesso na rede social.

O perfil @versao_brasileira_poster foi criado por Beto Vieira e tudo que é postado sai da imaginação dele. “Imagine atores brasileiros estrelando filmes e séries estrangeiras. Eu imaginei como seriam os posters”, diz ele na bio do perfil.

Os pôsteres são bem realistas e trazem nomes como Marina Ruy Barbosa, Marcelo Adnet, Wagner Moura e muitos outros.

Confira:

Leia também: Google lança visita virtual à Casa de Anne Frank

+ Ana Maria Braga promove jantar surpresa a casal e resultado é desastroso

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA