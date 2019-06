Google lança visita virtual à Casa de Anne Frank

Anne Frank completaria 90 anos de idade nesta quarta-feira (12) e, em homenagem à data, o Google Arts & Culture – aplicativo do Google em parceria com museus de vários países – lançou uma novidade. A partir de hoje, usando o aplicativo, é possível visitar virtualmente a casa de Anne Frank, na Holanda.

A exposição online conta com cinco imagens feitas com o Street View que mostram detalhes do interior do imóvel típico dos anos 30, em Amsterdã. Uma delas mostra o quarto que Anne dividiu com sua irmã Margot durante seus últimos anos de vida.

O projeto é uma parceria do Google com a Fundação Anne Frank e busca levar cultura e conhecimento para todos, inclusive àqueles que não podem viajar para conhecer a casa pessoalmente. Durante a visita virtual também são disponibilizadas várias informações e curiosidades sobre Anne, a casa e o holocausto.

O Google Arts & Culture está disponível para dispositivos iOS e Android e é completamente gratuito. A exposição foi lançada hoje, mas ficará disponível no aplicativo para visitar a qualquer momento.

Quem foi Anne Frank

Annelies Marie Frank foi uma adolescente alemã de origem judaica, vítima do Holocausto. Ela se tornou uma das figuras mais discutidas do século XX após a publicação do Diário de Anne Frank, que tem sido a base para várias peças de teatro e filmes ao longo dos anos.

