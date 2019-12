O tuíte mais compartilhado no Brasil mostrou o poder do amor em 2019

Em um ano de muitas polêmicas no cenário político, tragédias ambientais, e mortes marcantes, as apostas para qual seria o tuíte mais compartilhado no Brasil certamente acreditavam que se trataria de algo relacionado a esses temas. Nesta semana, o Twitter divulgou o “campeão” e, para a surpresa geral, a publicação que recebeu maior engajamento dos usuários brasileiros da rede social é bem diferente.

Publicado em 15 de julho, o tuíte da jovem Bianca pedia a colaboração das pessoas em uma vaquinha que arrecadava fundos para o tratamento do irmão dela, Douglas, de 13 anos, que necessitava de um transplante de coração.

No texto, ela explicava que, com a mãe desempregada, a família não tinha condições de arcar com a mudança de São Sebastião, onde viviam, para São Paulo, onde o garoto poderia ser tratado pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. A postagem teve 123 mil compartilhamentos, a vaquinha ultrapassou a meta de R$ 15 mil e acumulou R$ 22 mil, e, em setembro, Douglas foi transplantado.

gente! meu irmão de 13 anos precisa de um transplante de coração…

minha mãe tá desempregada e precisa se mudar pra SP (próximo ao hospital onde ele faz tratamento)

quem não puder contribuir, ajuda compartilhando com os amigos ou mencionando alguém que possa ajudar pic.twitter.com/jMehJj4Nhr — bianca (@biahonom) July 16, 2019

Nessa onda de solidariedade e preocupação social, tuítes sobre os animais afetados pelos derramamentos de óleo nas praias nordestinas e sobre um cãozinho que passou por fisioterapia para recuperar os movimentos das patas também estiveram entre os mais compartilhados.

Outro tema popular foi o das “simpatias”.

URGENTE 😭

Por favor ajudem a compartilhar! O litoral nordestino tá banhado em óleo e ninguém faz absolutamente NADA! pic.twitter.com/ein7uiIfyQ — Cacau (@claudiiaoficial) September 25, 2019

eu salvei esse video ou ele me salvou? pic.twitter.com/SeiQGw9F1u — 𝙛𝙖𝙯𝙖𝙣 (@psic0sex) May 11, 2019

Esse é o potinho da sorte, retweete ou seu 2019 vai ser de decepções e azar. pic.twitter.com/wg1Jl8sgyv — Página lixo 🗑 (@pagLixo) February 6, 2019

Leia também: O que é libido e por que é o termo mais buscado no Google em 2019

+ Receitas mais procuradas no Google em 2019 são de dar água na boca

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente