O que é libido e por que é o termo mais buscado no Google em 2019

O Google divulgou nesta quarta-feira (11) os termos mais buscados no Brasil em 2019, aqueles que geraram tanta curiosidade nas pessoas que elas precisaram digitar “o que é”.

Sem nenhuma surpresa, no topo da lista figuram algumas das maiores polêmicas que aconteceram durante este ano. Entre elas, o episódio no qual Jair Bolsonaro foi ao Twitter perguntar o significado de “Golden Shower”, além do lançamento da versão brasileira de “Shallow”, interpretada por Paula Fernandes e Luan Santana.

No entanto, a campeã de buscas foi a palavra “libido”. O motivo? O caso envolvendo o jogador Neymar Jr. e a modelo Najila Trindade.

No fim de maio, ela registrou um boletim de ocorrência acusando ele de estupro depois de encontrá-lo em Paris, na França. Após o documento vir à tona, o jogador foi ao Instagram explicar o ocorrido e dar a versão dele dos fatos, confirmando que houve o encontro, mas que o que aconteceu entre os dois foi consensual. Além disso, ele também divulgou prints com as conversas que teve com a modelo. “Oi, razão da minha libido”, dizia um dos trechos.

Foi o suficiente para o termo virar meme, letra de funk, aparecer em diversas piadas que circularam pelas redes sociais, e atiçar a curiosidade dos brasileiros.

Mas afinal, o que é libido?

O termo significa vontade ou desejo. Segundo a sexóloga e mestra tântrica Danni Cardilho, a libido é “uma carga energética que tem origem na sexualidade como um todo”. Ela explica: “muitas pessoas acham que a sexualidade localiza-se apenas no aparelho genital, o que não é verdade. É uma energia que faz os indivíduos buscarem a realização de suas necessidades básicas, como a fome, por exemplo, e também todas as formas de prazer”.

“Na linguagem comum, a libido pode ser entendida como “vontade” e, para entender melhor este conceito, podemos nos utilizar das nossas expressões cotidianas: “não estou com vontade”, “sem vontade não há solução”. Estas formas de expressão sinalizam a importância da libido em todas as nossas ações”, disse.

A libido também pode alterar com algumas condições emocionais e questões externas. “Muitas doenças, incluindo mentais e psicossomáticas, podem estar relacionadas com a falta ou perda de libido, como por exemplo: depressão, anorexia, cirrose, hemocromatose, hipogonadismo e outras.

Além das questões emocionais remédios também podem alterá-la. “Alguns medicamentos e muitas drogas também provocam alterações na libido. Um aumento patológico da libido é também conhecido como vício do sexo ou ninfomania, ou compulsão sexual”, finaliza Danni.

Confira a lista completa do Google:

O que é libido? O que é cagarra? O que é democratização? O que é Golden Shower? O que é Shallow Now? O que é yuzu? O que é AI-5? O que é diverticulite? O que é Corpus Christ O que é contratorpedeiro

Leia mais: Sabrina Sato não sente vontade de fazer sexo depois da maternidade

+ 7 mitos sobre a masturbação feminina

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente