Netflix dá foco à música eletrônica em dois novos filmes originais

De olho no público massivo que lota festivais à la Tomorrowland, a Netflix está lançando dois novos filmes originais, ambos focados na música eletrônica. No dia 19 desse mês, chega ao catálogo o documentário “Steve Aoki: I’ll Sleep When I’m Dead” (Eu Vou Dormir Quando Estiver Morto, em tradução livre). O título é uma referência à obsessão do cara por trabalhar sem parar.

Reconhecido como um dos principais nomes da cena eletrônica comercial, Aoki roda o mundo fazendo cerca de 300 apresentações por ano, além de compor e gravar em estúdio. Por trás desse gás todo, está a relação de idolatria do cara com seu pai, cujo lema era “em primeiro lugar, vem os negócios, em segundo, a saúde e, em terceiro, a família”. Além de mostrar a forte conexão de Aoki com o pai e a carreira, o filme também conta com depoimentos de gente como o DJ Diplo e Travis Baker, baterista do Blink-182.

Confira o trailer da produção:

Enquanto o documentário pretende dar um foco intimista à história do DJ – deixando de fora sua faceta polêmica e os bastidores dos insanos festivais dos quais o cara participa – o filme ficcional “XOXO” traz uma proposta bem mais vibrante. Em ritmo intenso, colorido e hiperdançante, o longa conta a história de um grupo de jovens que se conhece no festival fictício que dá nome à produção.

No longa, Ethan (Graham Phillips de “The Good Wife”) é um jovem aspirante a DJ que vê sua vida mudar ao ser convidado a tocar no evento. Lá, ele conhece um grupo de garotas e se envolve com a fofa Krystal, vivida por Sarah Hyland (de “Modern Family”). O elenco também conta com Hayley Kiyoko, que é atriz e um dos nomes mais empolgantes do indie-pop atual. Dá uma olhada no trailer:

E como a Netflix não é de dar ponto sem nó, o grande destaque de “XOXO” é a parte musical do filme. A trilha sonora é tiro certo no coração de quem curte EDM (eletronic dance music) e traz nomes de peso como Diplo (ó ele de novo aí), Skrillex, Disclosure e Alok. A supervisão musical é assinada por Pete Tong, apresentador do “BBC Radio 1 Essential Mix” e um dos maiores conhecedores de música eletrônica da atualidade.

Ficou curiosa para conferir o som? Pois nem é preciso esperar até o lançamento do filme, porque a trilha sonora já foi divulgada. Olha só:

01. Galantis and East & Young: “Make Me Feel”

02. Michael Brun: “All I Ever Wanted”

03. Yotto: “Song From The Sun”

04. Mambo Brothers: “Momento”

05. Zaxx: “Signal”

06. Alok Petrillo: “Me & You” [ft. Iro]

07. Graves & Dreamer:“I’m friends w 25 letters of the alphabet, I don’t know y”

08. Skrillex & Diplo: “Beats Knockin” [ft. Fly Boi Keno]

09. Grandtheft & Keys N’ Krates: “Keep It 100 (Keys N’ Krates Live Version)”

10. Hitchhiker: “Ding Dong”

11. Jai Wolf: “Indian Summer”

12. Disclosure: “You & Me (Flume Remix)” [ft. Eliza Doolittle]

13. Galantis: “Gold Dust”

14. Hayden James: “Something About You (ODESZA Remix)”

15. Dada Life: “One Last Night On Earth”

16. Icarus: “Home (Lane 8 Remix)” [ft. Aurora]

“XOXO” chega ao catálogo da Netflix em 26 de agosto. Se rolou uma ansiedade pela estreia, a dica é assistir a outras duas produções que já estão disponíveis por lá: “People of Tomorrow”, série que retrata a ferveção do Tomorrowland na Bélgica; e “Paraísos Artificiais”, filme brasileiro inspirado no badalado Universo Paralello, festival que acontece no litoral da Bahia.