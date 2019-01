Menina com leucemia deixa carta para voluntária: ‘Obrigada por vir me ver’

Júlia, de 8 anos, sofria de leucemia e acabou falecendo no início deste ano. Porém, antes de morrer, a menina deixou uma carta direcionada pra sua voluntária, Gabriella Pereira, de 23 anos, visitava a menina religiosamente quatro vezes por semana em um abrigo para crianças em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo.

Emocionada, Gabriella publicou o conteúdo da carta escrita por Júlia em suas redes sociais na última quinta-feira (10), um dia após a morte da menina. A publicação emocionou os internautas e rapidamente viralizou, acumulando até então mais de 35 mil curtidas.

Ao jornal Extra, A bacharel em Direito contou que costuma realizar trabalhos sociais há seis anos e, em uma das ações, há cerca de dois anos, conheceu a Júlia, a espera de uma família para adotá-la.

“Desde então, não era mais um trabalho, era amor. Dia das crianças, aniversário, Natal, entre outras datas, sempre tive comigo que precisava dar uma passadinha pra ver a magrelinha, porque as outras crianças tinham alguém que visitava e ela tinha apenas eu. Sua irmã foi adotada quando tinha meses, mas a Júlia estava com 8 (anos) e tinha leucemia e lutava pela cura todos os dias”, escreveu a voluntária.

Ao jornal, Gabriella contou que a menina foi abandonada pelos pais e que ela tinha vontade de adotá-la. “Entrei com a documentação pra fazer a adoção, estava com um pedido em andamento, mas não deu tempo.” Ela disse ainda que sempre fazia de tudo para realizar as vontades da pequena: “O primeiro pedido dela foi que queria ter cabelo, então cortei o meu e doei pra ela”, contou.

“Quero pedir obrigado por me conhecer por vim (sic) me ver e por me dar o vídeo game que te pedi, eu sabia que era muito caro e pra comprar o vídeo game precisa vender uma casa, mesmo assim você me deu, obrigada pela sandália de salto que me deu, e por trazer aquele lanche que eu sempre vi na TV, obrigada por vim (sic) me ver no meu aniversário e trazer o sorvete de morango”, escreveu a menina em um dos trechos da carta.

Confira a carta escrita por Júlia: