Dias 22 e 25 de janeiro serão de puro amor para este signo

Os dias 22 e 25 de janeiro serão datas especiais para quem é do signo de Leão. Em 22, Júpiter e Vênus se conectam, trazendo ares favoráveis para que os leoninos conheçam um pretendente bastante interessante ou se encantem de novo por sua paixão atual.

Já no dia 25, que cai em uma sexta-feira, Marte se comunica com Júpiter em sua casa do amor. Será um momento perfeito para curtir um fim de semana a dois.

Então, leonina, se você está solteira, preste atenção nas oportunidades ao seu redor. Um novo amor pode estar bem próximo. Se você já tem um relacionamento, aproveite para renovar os votos.

