Latino choca a internet após surgir irreconhecível no ‘Altas Horas’

O cantor Latino, dono de hits como “Festa do Apê”, “Renata” e “Me Leva”, deu o que falar nas redes sociais após surgir irreconhecível no programa ‘Altas Horas’, liderado por Serginho Groisman, neste sábado (17). Na ocasião, o astro apareceu com cabelos longos, extremamente diferente do corte curto com o qual o público estava habituado. Confira as fotos:

Internet reagiu com memes

Através do X, um internauta comparou o novo visual do cantor com um dos personagens da animação Pica-Pau. Além disso, os usuários ressaltaram uma cômica inversão de papéis durante o programa: Latino de cabelo longo e Felipe Dylon, que costumava ser bastante cabeludo, com os fios curtos. Veja as melhores reações:

O Latino assim só me faz lembrar dessa imagem#AltasHoras #altashoras pic.twitter.com/8LUuvsPPoJ — Daniel Martins (@OComunicativ0) February 18, 2024

Felipe Dylon de cabelo curto e Latino de cabelo grande no altas horas esse programa ta relíquia! pic.twitter.com/xjToBFEeXL — furduncinhoai (@furduncinhoai) February 18, 2024

O Ed Motta nesse momento vive um de seus piores pesadelos: estar em um programa com o Latino e ter que assistir a sua performance kkkkkkkkkkkkkkkk eu si divirto #AltasHoras pic.twitter.com/gl9tMBRTfj — AURIN (@UreowPalma) February 18, 2024

Medo de ir na cozinha de madrugada e encontrar o Latino #AltasHoras pic.twitter.com/RyYNElz4hZ — Carol (@fanntwitta) February 18, 2024

Altas Horas homenageou os anos 2000

Além de Latino, o programa também trouxe artistas que marcaram a década retrasada, como Adryana Ribeiro, Buchecha, Calcinha Preta, Dudu Nobre, Ed Motta, Egypcio, Felipe Dylon, Luka, MC Leozinho, Sérgio Britto e Tico Santa Cruz.

