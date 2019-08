Como a Lua Nova do dia 30 vai influenciar o seu signo

Com o fim do mês de agosto, chega a Lua Nova no dia 30, trazendo energias positivas e uma maior autoconfiança, principalmente, para a carreira, finanças e vida pessoal.

A seguir, confira como a nova fase lunar afetará cada um dos signos de acordo com as previsões da astróloga Susan Miller:

Leão

22/7 a 22/8

No dia 30, será a vez de a Lua nova iluminar seu setor financeiro, trazendo ótimas notícias sobre renda. Saturno irá garantir uma fase de duradoura estabilidade. Mas não saia de férias ou poderá perder alguns benefícios que o universo preparou para você.

Virgem

23/8 a 22/9

O grande momento virá com a Lua nova do dia 30 no seu signo. Você embarcará em um novo capítulo da sua vida. Marte lhe dará a coragem e energia necessárias para realizar seus sonhos e, juntamente com Vênus, fará das virginianas as mais favorecidas no amor.

Libra

23/9 a 22/10

A partir do dia 30, sentirá necessidade de um tempo livre de compromissos. A fase de calmaria deverá perdurar até meados de setembro. Por mais que adore sair, o melhor a fazer neste momento será se recolher um pouco. Mas fique tranquila. A Lua nova irá se encarregar de estimular sua criatividade. Experimente investir em algum hobby novo ou mesmo mudar a decoração da casa.

Escorpião

23/10 a 21/11

Na Lua nova do dia 30, aproveite para relaxar e desfrutar da companhia da família e dos amigos. Fique bem atenta a todos ao seu redor. Alguém que você considerava simplesmente um amigo poderá dar sinais de que quer se tornar algo a mais.

Sagitário

22/11 a 21/12

Seu momento de brilhar chegará no dia 30, com a Lua Nova e o Sol influenciando sua carreira. Poderá, finalmente, conquistar a tão almejada promoção ou até mesmo um bom aumento de salário.

Capricórnio

22/12 a 20/1

A partir do dia 30, a presença de quatro astros em Virgem fará com que você se muito sinta feliz. Essa sensação deverá perdurar pelos primeiros dez dias de setembro. Aproveite o período para viajar e conhecer lugares novos. Se estiver estudando, a Lua nova do final do mês irá lhe assegurar posição de destaque pelos próximos 12 meses.

Aquário

21/1 a 19/2

O final do mês, com a chegada da Lua nova, promete bons frutos e muita sorte. Talvez você ganhe até prêmios em sorteios ou loterias. Poderá ser, também, um momento de várias surpresas, marcando um momento de muita prosperidade e felicidade em sua vida.

Peixes

20/2 a 20/3

A Lua nova do dia 30 causará impactos positivos na esfera amorosa. Se estiver namorando, a tendência é de aumentar o grau de comprometimento da relação. Talvez vocês resolvam até mesmo ir morar juntos. Se for solteira, seu magnetismo irá ajudá-la a encontrar um par.

Áries

21/3 a 20/4

Marte e a Lua nova do dia 31 iluminarão o setor amoroso. Se estiver sozinha, fique atenta às pessoas ao seu redor. No trabalho você também deve começar logo aquele projeto que tem em mente e poderá ainda ganhar um aumento.

Touro

21/4 a 20/5

No dia 30, a Lua nova estará favorável ao romance. Solteira ou casada, o momento será sublime e memorável. Se tem filhos, programe uma viagem de fim de semana com eles. Será garantia de bastante diversão. Ou então, inspirada pela Lua nova, renda-se às atividades criativas. Os resultados poderão ser surpreendentes.

Gêmeos

21/5 a 20/6

A Lua nova do dia 30 trará a oportunidade de concretizar planos relacionados ao lar. Seu subconsciente estará antenado nesta última semana, captando informações de modo instintivo. Ainda que você não tenha como confirmar o que sua voz interior venha a lhe dizer, confie nela. Um segredo também poderá chegar aos seus ouvidos. Não se precipite. Procure refletir sobre o que descobriu e pensar no que fará antes de decidir que atitude irá tomar.

Câncer

21/06 a 21/07

A Lua nova do dia 30 será perfeita para passar um tempo longe de tudo na companhia de uma pessoa muito querida. Viajar sozinha também pode ser uma boa ideia. Também é um bom momento para fazer negociações, já que você se sentirá mais segura e animada para fechar acordos.

