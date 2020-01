Lindas mensagens de feliz dia das mães para enviar pelo WhatsApp

O Dia das Mães está aí: em 2019, é comemorado neste domingo 12 de maio. E se tem alguém que merece os parabéns são elas, nossas queridas mães que tanto fizeram por nós. Por isso preparamos uma lembrancinha para você enviar para ela pelo WhatsApp, ou então postar no Instagram ou no Facebook. São lindas mensagens, com ilustrações fofinhas, agradecendo por algumas das coisas que elas nos ensinaram ao longo da vida.

Escolha a sua preferida (ou todas, por que não?), salve a imagem no seu celular ou computador e mande para ela! Temos certeza que ela vai adorar.

Para a mãe que insistia para você comer os vegetais

Para a mãe que dava colo e garantia que tudo ia melhorar

Para a mãe que nunca cansou de ouvir os filhos chamando a cada segundo

Para a mãe que – até hoje! – acode quando você precisa daquela receitinha

Para a mãe que ajuda a superar os seus medos

Para a mãe que esteve lá nos momentos mais importantes

Para a mãe que nunca desistiu de mostrar o jeito certo de fazer as coisas

Para a mãe que é a rainha das previsões – do tempo e de tudo o mais. Ela sempre acerta!